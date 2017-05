"Tatort" siegt überlegen, Mross noch nicht auf Flughöhe

© ARD

Den Tagessieg bei Jung und Alt hat sich am Sonntag der "Tatort" im Ersten geschnappt. Am Vormittag startete zudem "Immer wieder sonntags" in die neue Staffel, noch haben das alle Fans von Stefan Mross aber offenbar nicht mitbekommen.



22.05.2017 - 09:12 Uhr von Timo Niemeier 22.05.2017 - 09:12 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,9 Prozent hat sich Das Erste am Sonntag knapp an die Spitze der Quotencharts gesetzt, das ZDF erreichte auf Rang zwei 11,5 Prozent. Zu verdanken hat Das Erste diesen knappen Sieg vor allem dem "Tatort", der die Kohlen in der Primetime mal wieder aus dem Feuer holte. 8,74 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge der Krimireihe zur besten Sendezeit an, 2,37 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt - in beiden Zuschauergruppen reichte das für den deutlichen Tagessieg. Während beim Gesamtpublikum 26,1 Prozent Marktanteil zu Buche standen, waren es beim jungen Publikum immerhin noch starke 20,6 Prozent.

Das ZDF hatte da keine Chance, muss aber nicht unzufrieden sein. "Ein Sommer auf Zypern" interessierte 4,68 Millionen Menschen, auch das reichte für gute 14,0 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,3 Prozent recht solide. In sehr guter Verfassung präsentierte sich zur Mittagszeit der "Fernsehgarten": 2,17 Millionen Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender 18,9 Prozent Marktanteil. Erstmals kam die Sendung in dieser Staffel damit auf mehr als zwei Millionen Zuschauer. Und auch mit 9,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann man zufrieden sein.

Stefan Mross hatte zwei Stunden davor im Ersten nicht ganz so viele Zuschauer: Die erste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" kam auf 1,29 Millionen Zuschauer und 13,4 Prozent Marktanteil. Das sind keine schlechten Werte, im vergangenen Jahr unterhielt die Show aber durchschnittlich noch 1,86 Millionen Menschen. Auch die 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind noch ausbaufähig. Ein möglicher Grund der etwas niedrigeren Quoten: Das ZDF sendete zur gleichen Zeit seinen Trödel-Dauerbrenner "Bares für Rares". 1,18 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten für 12,3 Prozent Marktanteil.

