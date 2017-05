Starkes Finale: Europa League lässt Sport1 jubeln

© Uefa

Der in diesen Tagen vielleicht noch einmal wichtigere Sieg Manchesters in der UEFA Europa League lässt auch Sport1 jubeln: Nachdem es im Halbfinale ohne deutsche Teams deutlich nach unten ging, sahen nun knapp zwei Millionen das Finale des Wettbewerbs.



25.05.2017 - 09:24 Uhr von Marcel Pohlig 25.05.2017 - 09:24 Uhr

Die Europa League hat zum Finale bei Sport1 noch einmal ordentlich Zuschauer zurückgewonnen. Nachdem die vergangenen beiden Spiele ohne deutsche Beteiligung ausgetragen wurden und damit unterhalb der Millionengrenze rangierten, schalteten das Finale, das Manchester United gegen Ajax Amsterdam für sich entschied, nun wieder 1,93 Millionen Zuschauer ein. Sport1 erreichte damit insgesamt tolle 7,1 Prozent, kam aber nicht an die Werte des Vorjahres heran. Damals dürfte Sport1 aber auch davon profitiert haben, dass Jörgen Klopps FC Liverpool im Finale stand – und er seinen früheren Arbeitgeber Dortmund erst davor im Viertelfinale aus dem Wettbewerb gekickt hat.

In der Zielgruppe verfolgten diesmal 650.000 Zuschauer das Finale der Europa League, die zumindest für eine Saison noch bei Sport1 beheimatet sein wird. Im Schnitt schalteten diesmal 1,77 Millionen Zuschauer die Spiele ein, mit den rein deutschen Duellen zwischen Schalke und Mönchengladbach spielte der Sportkanal auch gerne mal weit vorne mit und konnte mehr als drei Millionen Zuschauer vorweisen. Dass die Europa League nicht ganz so stark abschnitt wie im vergangenen Jahr, als im Schnitt 2,85 Millionen während der Saison einschalteten, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass keine deutsche Mannschaft ins Halbfinale einzog. Im vergangenen Jahr punktete Sport1 insbesondere mit diesen Spielen der Dortmunder und erreichte rund sechs Millionen Fans.

Ein Erfolg war die Europa League übrigens auch für Sky Sport 1, das die Partie am Mittwochabend ebenfalls übertrug und damit im Schnitt 350.000 Fußballbegeisterte erreichte. Insgesamt erzielte Sky Sport 1 damit einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Etwas besser lief es dabei in der jungen Zielgruppe, wo 200.000 Zuschauer lieber die Pay-TV-Übertragung verfolgten. Der Bezahlsender erreichte damit gute 2,2 Prozent.

Sport1 landete unterdessen dank des Fußballs am Mittwochabend auch vor Sendern wie kabel eins und Vox. Letzterer tat sich mit zwei Folgen von "Rizzoli & Isles" schwer und kam nicht über Werte von 4,3 und 4,7 Prozent hinaus. "Major Crimes" verpasste im Anschluss ebenfalls die Marke von fünf Prozent, erst das in den späten Abend verschobene "Ransom" übersprang diese mit 330.000 Zuschauern und 5,5 Prozent. Ein Erfolg war aber auch das freilich nicht. Bei kabel eins sollte es unterdessen "Next" richten, was mit 560.000 Zuschauern und 6,2 Prozent in der Zielgruppe durchaus gelang. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Zuschauer zu. Die Wiederholung von "Ghost Rider" punktete im Anschluss ebenfalls noch und erzielte ebenfalls 6,2 Prozent.

