ProSieben: "Topmodel"-Finale verpasst den Tagessieg

Céline Bethmann darf sich ab sofort "Germany's next Topmodel" nennen - sie gewann am Donnerstag die zwölfte Staffel des Dauerbrenners. Die ProSieben-Show gewann dagegen nicht, sondern musste den Quoten-Sieg dem Fußball überlassen.



26.05.2017 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 26.05.2017 - 08:45 Uhr

Bei ProSieben kann man mit den Quoten von "Germany's next Topmodel" überaus zufrieden sein. Während andere Casting-Formate zuletzt Ermüdungserscheinungen an den Tag legte, konnte sich die Model-Suche mit Heidi Klum im Vergleich zu den Vorjahren sogar steigern - zum Finale, das sich am Donnerstag über fast drei Stunden hinweg zog, gelang ProSieben allerdings kein weiterer Sprung nach oben. Mit 1,62 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,1 Prozent bewegte sich "Germany's next Topmodel" jedenfalls auf dem Quoten-Niveau der vergangenen Wochen.

Damit musste die Sendung nicht nur den Tagessieg der Bundesliga-Relegation im Ersten überlassen, sondern auch schwächere Quoten hinnehmen als vor einem Jahr. Damals hatte das "Topmodel"-Finale nämlich noch einen Marktanteil von 19,7 Prozent erzielen können. Auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite blieb die Show hinter dem Vorjahres-Erfolg zurück: Waren damals noch fast 2,9 Millionen Zuschauer dabei, so musste sich "Germany's next Topmodel" diesmal mit 2,43 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,9 Prozent begnügen. Grund zur Unzufriedenheit dürfte bei ProSieben aber trotzdem nicht bestehen.

Im Anschluss hielt "red!" schließlich noch 1,03 Millionen Zuschauer bei der Stange und erzielte einen soliden Marktanteil von 11,7 Prozent. Für die Wiederholung der am Abend zuvor völlig desolat gestarteten US-Serienhoffnung "This is us - Das ist Leben" lief's indes nach Mitternacht erneut nicht gut: 360.000 Zuschauer waren bei der erneuten Ausstrahlung der Premieren-Folge dabei, in der Zielgruppe sackte der Marktanteil auf 6,7 Prozent ab - somit bleibt abzuwarten, ob es ProSieben in den kommenden Wochen gelingen kann, "This is us" doch noch in die Erfolgsspur zu führen. Bislang scheint es, als sei es nicht gelungen, die Neugier des Publikums zu wecken.

Gute Nachrichten gibt es für ProSieben dagegen von der Tagesmarktanteils-Front: Dort setzte sich der Sender an Christi Himmelfahrt vor allem dank des "Topmodel"-Finals mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hauchdünn gegen Das Erste durch. RTL und Sat.1 kamen dagegen nicht über einstellige Werte hinaus.

