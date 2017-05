Hinter ZDFneo: "Chicago"-Serien mit herben Verlusten

© VOX

Mit dem "Chicago"-Dreierpack konnte Vox am Freitagabend überhaupt nicht punkten und verlor im Vergleich zur Vorwoche ein Drittel der Zuschauer. Damit landeten die Kölner hinter ZDFneo. Ausgezeichnet lief es derweil für die Animes von ProSieben Maxx.



27.05.2017 - 09:47 Uhr von Marcel Pohlig 27.05.2017 - 09:47 Uhr

Ein Hit war das neue "Chicago"-Line-Up am Freitagabend bei Vox auch in den vergangenen Wochen nicht. Am sonnigen Brückentag ging es nun aber noch einmal deutlich bergab: Im Vergleich zur vergangenen Woche verlor "Chicago Fire" ein Drittel seiner Zuschauer und markierte mit insgesamt nur 660.000 Zuschauern ein absolutes Tief. Der Marktanteil sank auf 2,7 Prozent. In der Zielgruppe ging es auf nur noch 350.000 Zuschauer nach unten. Auch das ist ein absolutes Tief. Mit nur 5,1 Prozent lief es so schlecht wie seit Februar 2015 nicht mehr.

Auch "Chicago Med" konnte im Anschluss dann nicht mehr viel reichen und fiel im Vergleich zur Vorwoche ähnlich stark nach unten. 690.000 Zuschauer sahen die vierte Folge der Sender, die sich damit mit nur 2,6 Prozent begnügen musste. In der Zielgruppe schalteten nicht mehr als 360.000 Zuschauer ein – mehr als schlechte viereinhalb Prozent waren damit nicht drin. "Chicago PD" hielt sich immerhin auf dem Niveau der Vorwoche. Weil dies aber auch nur schwach war, war die Serie mit 710.000 Zuschauern und 2,9 Prozent auch diesmal kein Hit. In der Zielgruppe schalteten im Vergleich zur Vorwoche 50.000 Zuschauer mehr ein. Ausreichend war aber auch dies nicht: Die nun 390.000 Zuschauer reichten auch nur für magere 4,9 Prozent.

Vox musste sich insgesamt betrachtet am Freitagabend hinter ZDFneo einordnen. "Lewis" überzeugte dort zur besten Sendezeit insgesamt 1,19 Millionen Zuschauer und erreichte damit stolze 4,7 Prozent. Die britische Serie "The Coroner" unterhielt im Anschluss mit der ersten Folge 810.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von guten 4,2 Prozent entspricht. Die zweite Folge des Abends wollten im Anschluss noch 660.000 Zuschauer sehen, was 2,8 Prozent entspricht. In der Zielgruppe bewegten sich "The Coroner" und "Lewis" bei 170.000 bis 180.000 Zuschauer. ZDFneo erzielte damit am Abend zwischen 2,2 und 2,4 Prozent.

Gut lief es unterdessen auch für RTLplus, wo zwei Folgen von "Ritas Welt" den Abend mit 100.000 bis 110.000 Zuschauern eröffneten. In der Zielgruppe wurden beide Folgen von durchschnittlich 1,8 Prozent gesehen, womit es der kleine Sender auf tolle Marktanteile von 1,2 und 1,1 Prozent brachte. Zwei Folgen "Nikola" erreichten mit jeweils 60.000 Zuschauern in der Zielgruppe 0,7 und 0,8 Prozent, beim "Amt" sahen im Anschluss zwischen 40.000 und 50.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein. Am späten Abend legte RTLplus dann erneut zu: "Die Camper" wurden in der Zielgruppe wieder von bis zu 100.000 Zuschauern gesehen, womit sich RTLplus auf bis zu 1,6 Prozent steigerte. Insgesamt sahen bis zu 240.000 Zuschauer zu.

ProSieben Maxx konnte sich am Freitag derweil erneut auf seine Animes verlassen. Sechs Folgen von" Naruto Shippuden" bewegten sich im Hauptabendprogramm bei durchwegs knapp über zwei Prozent und beendete den ersten Block mit tollen 2,5 Prozent. "Death Note" schalteten im Anschluss 220.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein, womit ProSieben Maxx gute 3,4 Prozent erreichte. "Psycho Pass" legte anschließend mit 290.000 Zuschauern in der Zielgruppe und prächtigen 5,3 Prozent noch einmal ordentlich zu. Nach Mitternacht drehte ProSieben Maxx dann richtig auf: "Attack on Titan" unterhielt 270.000 Zuschauer und erzielte damit ausgezeichnete 6,0 Prozent. "Triage X" schloss sich dem mit prächtigen 6,1 Prozent an. Weil auch die Animes im Tagesprogramm beliebt sind, schloss ProSieben Maxx den Tag mit einem guten Markanteil von 2,5 Prozent ab.

