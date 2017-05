Pokal-Finale lockt weniger Fans vor den Fernseher

© ARD

Mit fast zehn Millionen Zuschauern, die alleine im Ersten zusahen, war das Finale im DFB-Pokal am Samstag freilich ein großer Erfolg. An die Traum-Quoten der vergangenen Jahre konnte das Spiel zwischen Frankfurt und Dortmund aber nicht mithalten.



28.05.2017 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 28.05.2017 - 08:45 Uhr

Bei sommerlichen Temperaturen hat das Finale des DFB-Pokals am Samstagabend alleine im Ersten rund zehn Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Genau genommen sahen 9,82 Millionen Fans, wie sich Borussia Dortmund mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte. Hinzu kommen weitere 300.000 Zuschauer, die die Partie bei Sky verfolgten - all jene, die in Bars und Kneipen zusahen, sind in diesen Zahlen wie immer nicht enthalten. Der Marktanteil lag im Ersten bei starken 39,0 Prozent.

Doch so hervorragend die Zahlen auch klingen - für Pokal-Verhältnisse war es ein eher schwacher Abend, schließlich war es das erste Mal seit 2011, dass ein Finale im Free-TV die zweistellige Millionen-Hürde verpasste. Als die Dortmunder vor einem Jahr im Endspiel den Bayern unterlagen, hatten noch deutlich mehr als 13 Millionen Zuschauer eingeschaltet, damals lag der Marktanteil bei fast 50 Prozent. Auch ein neuer Saison-Rekord wurde damit verpasst: Den hält wenig überraschend die Halbfinale-Partie zwischen dem BVB und Bayern mit über elf Millionen Zuschauern.

Grund zur Unzufriedenheit dürfte indes trotzdem nicht herrschen, immerhin war Das Erste dank König Fußball am Samstagabend bei Jung und Alt gleichermaßen Marktführer. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich das Finale mit 2,82 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 36,9 Prozent ebenfalls locker an die Spitze. Und auch sonst lief's blendend: Die "Tagesschau" brachte es in der Halbzeitpause auf 8,78 Millionen Zuschauer, den umstrittenen Auftritt von Helene Fischer verfolgten danach sogar 9,24 Millionen Menschen.

Nach Abpfiff hielt der "Sportschau-Club" dann noch 2,64 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil immerhin noch 14,0 Prozent betrug. Gute Quoten gab's außerdem am Nachmittag für das Pokalfinale der Frauen, das der VfL Wolfsburg für sich entscheiden konnte. Mit 1,79 Millionen Zuschauern verbuchte das Spiel bereits sehr gute 17,4 Prozent Marktanteil.

