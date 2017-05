"Mensch Gottschalk" scheitert auch im zweiten Anlauf

© RTL

RTL und Sat.1 haben weiterhin kein Glück mit ihren Shows am Sonntag: Bei den Kölnern ist nun auch der zweite Versuch, mit "Mensch Gottschalk" Fuß zu fassen gescheitert. Gut lief es in der Primetime dagegen für ProSieben.



29.05.2017 - 08:47 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2017 - 08:47 Uhr

Mit etwas mehr als zwei Millionen Zuschauern und 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die erste Ausgabe von "Mensch Gottschalk" im Juni des vergangenen Jahres kein Erfolg für RTL gewesen. Dennoch wagte sich der Sender gemeinsam mit Spiegel TV an eine zweite Ausgabe - und die verlor im Vergleich sogar noch viele Zuschauer. Nur 1,60 Millionen Menschen sahen sich die Show an, schon beim Gesamtpublikum entsprach das nur ganz schlechten 6,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur 8,0 Prozent drin - 710.000 Zuschauer aus dieser Altersklasse schalteten ein.

Die im Anschluss gezeigte Doku "60 Jahre Rock & Pop" erreichte dann sogar nur noch 450.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum fiel auf 6,9 Prozent. Dass RTL den Sonntag dennoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,3 Prozent, und damit dem ersten Platz, abschließen konnte, lag vor allem an der Formel 1: Das Rennen aus Monaco sahen sich am Nachmittag 5,23 Millionen Menschen an, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 30,6 Prozent. Auch insgesamt spülte das RTL mit 11,3 Prozent Tagesmarktanteil auf Rang eins - gleichauf mit dem ZDF.

Noch schlechter lief es am Sonntag in der Primetime für Sat.1: Eine neue Ausgabe von "It's Showtime" sahen sich 1,54 Millionen Menschen an, 690.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei enttäuschenden 7,6 Prozent. Damit konnte sich die Show im Vergleich zur vergangenen Woche zwar recht deutlich steigern, wirklich zufrieden kann man damit bei Sat.1 aber natürlich nicht sein.

Gut verlief es in der Primetime dagegen für ProSieben: "Mortdecai - Der Teilzeitgauner" kam auf 1,64 Millionen Zuschauer und "John Wick" konnte die Reichweite ab 22:20 Uhr mit 1,60 Millionen fast komplett halten. Schon beim ersten Film wurden gute 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen, der zweite Streifen erreichte dann sogar 15,9 Prozent. Nach dem "Polizeiruf" stellte ProSieben damit das erfolgreichste Programm für die jungen Zuschauer in der Primetime.

