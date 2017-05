Relegation legt zu, bleibt aber unter Vorjahreswerten

© ARD

Das Erste hat mit dem Relegationsrückspiel zwischen Wolfsburg und Braunschweig den ungefährdeten Tagessieg bei Jung und Alt eingefahren, insgesamt sahen etwas mehr Menschen zu als beim Hinspiel. Auch "hart aber fair" war danach gefragt.



30.05.2017 - 08:57 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 08:57 Uhr

Der VfL Wolfsburg spielt auch in der kommenden Saison in der 1. Fußball Bundesliga, die Wölfe setzten sich im Rückspiel der Relegation mit 1:0 gegen Eintracht Braunschweig durch. Die Übertragung im Ersten sahen sich am Montag 6,39 Millionen Menschen an, das waren rund eine halbe Million Zuschauer mehr als beim Hinspiel in der vorangegangenen Woche und natürlich bedeutete das auch den Tagessieg für den Sender.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug starke 22,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte das Spiel mit 1,85 Millionen Zuschauern und 19,8 Prozent. Dennoch blieb auch das Rückspiel deutlich unter den Werten, die die Relegation noch im vergangenen Jahr eingefahren hatte. Damals sahen sich mehr als sieben Millionen Menschen das Hinspiel zwischen Frankfurt und Nürnberg an, beim Rückspiel waren es sogar achteinhalb Millionen.

An diesem Montag zeigte Das Erste im Anschluss "hart aber fair", wo es thematisch passend um den Kommerz im Fußball ging. Und auch damit waren sehr gute Quoten drin. 2,77 Millionen Menschen sahen sich den Talk ab 22:45 Uhr noch an, das entsprach starken 16,5 Prozent Marktanteil. Und auch beim jungen Publikum kann sich Frank Plasberg über 12,3 Prozent freuen. Beides sind die mit Abstand besten Werte seit der Ausgabe, die im Anschluss an den Film "Terror" im Oktober lief.

Das ZDF fand sein Glück trotz der Fußball-Konkurrenz mal wieder in einem Krimi. "Der Mann ohne Schatten" erreichte 3,89 Millionen Zuschauer, was zu 13,8 Prozent führte. Da ist es verschmerzbar, dass es beim jungen Publikum mit 6,0 Prozent nur bedingt gut lief. Am Nachmittag präsentierte sich "Bares für Rares" in bestechender Form: 2,55 Millionen Zuschauer sorgten für 24,5 Prozent Marktanteil und damit für den besten Wert seit rund zwei Monaten. Auch die "Rosenheim-Cops" kamen im Anschluss noch auf 2,10 Millionen Zuschauer und starke 20,0 Prozent.

