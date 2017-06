Sat.1-Zuschauer sparen sich Billig-Format am Mittwoch

© Sat.1

Das hat sich das Publikum gespart: Die Sat.1-Reportage "Das geht noch billiger!" konnte am Mittwoch in Sat.1 nicht überzeugen. Kaum mehr als eine Million Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein, danach wurde es noch bitterer.



01.06.2017 - 09:28 Uhr von Alexander Krei 01.06.2017 - 09:28 Uhr

Auf sein "Frühstücksfernsehen" konnte sich Sat.1 am Mittwoch einmal mehr mit fast 14 Prozent Marktanteil verlassen und auch der "Auf Streife"-Block am Nachmittag war für zweistellige Werte gut - danach ging es für den Sender allerdings nach unten. In der Primetime war Sat.1 schließlich nur noch bedingt wettbewerbsfähig: Gerade mal 1,09 Millionen Zuschauer interessierten sich für Daniel Boschmanns Spar-Tipps in der Sendung "Das geht noch billiger!".

Zur besten Sendezeit lag der Marktanteil damit bei nur 4,2 Prozent, in der Zielgruppe verzeichnete Sat.1 kaum bessere 6,0 Prozent. "Das geht noch billiger!" kam damit auch hinter kabel eins durchs Ziel, wo der Spielfilm "Tron: Legacy" mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen wusste. Auch die RTL-II-Dokusoaps "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" und "Die Babystation" landeten am Mittwochabend noch vor dem Sat.1-Format.

Richtig bitter wurde es für Sat.1 allerdings im weiteren Verlauf des Abends: So erzielte die Doku-Reihe "Die Fahnder" um 22:28 Uhr gerade mal noch 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die "Focus TV-Reportage" zu guter Letzt mit 4,2 Prozent den Tiefpunkt markierte. Keine allzu berauschenden Nachrichten kommen für den Sender außerdem vom Vorabend, wo "Die Ruhrpott-Wache" am Mittwoch mit lediglich 6,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum durchfiel.

Entsprechend schwach fiel daher letztlich auch der Tagesmarktanteil aus: Mehr als 7,3 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährige am Mittwoch für Sat.1 nicht drin. Immerhin: Sat.1 Gold war mit 1,6 Prozent beim jungen Publikum sowie 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum erfolgreich unterwegs. Dort lockten alte Sat.1-Formate wie "K11" und "Niedrig & Kuhnt" selbst in der Primetime zwischenzeitlich mehr als 600.000 Zuschauer an - ein durchaus respektabler Wert.

