Große Quoten für Neo, Maxx, Nitro, Sport1 und Deluxe

Bei vielen kleinen Sendern gibt's großen Grund zur Freude: ProSieben Maxx und ZDFneo stellten neue Bestmarken auf, RTL Nitro bewegte sich auf Rekord-Niveau - und auch für Sport1 und Deluxe Music lief's glänzend. Die Mai-Analyse...



01.06.2017 - 13:44 Uhr von Alexander Krei 01.06.2017 - 13:44 Uhr

ProSieben Maxx hat im Juni einen kräftigen Satz nach oben gemacht: Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent verbesserte sich der Männersender im Mai gegenüber dem Vormonat um starke 0,4 Prozentpunkte - und erzielte damit das beste Ergebnis seit dem Sendestart. Der Erfolg beruht auf einer weiterhin starken Anime-Schiene in der Daytime, aber auch auf der Tatsache, dass ProSieben Maxx neuerdings an gleich zwei Abenden pro Woche Wrestling zeigt. Hinzu kommen die überaus erfolgreichen Science-Fiction-Filme am Dienstagabend. All das trug dazu bei, dass der Sender gerade mal noch 0,2 Prozentpunkte hinter DMAX lag.

Stärkster Männersender war im Mai allerdings erneut RTL Nitro, das erstmals seit fast zwei Jahren wieder mehr als zwei Prozent Marktanteil schaffte. Genau genommen standen 2,1 Prozent auf der Uhr - damit bewegte sich der Sender auf dem Rekordniveau von 2015. In seiner Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer stellte RTL Nitro mit 2,6 Prozent sogar eine neue Bestmarke auf. Nimmt man die klassische Zielgruppe zur Hand, dann war RTL Nitro im Mai übrigens der Größte unter den Kleinen, obwohl ZDFneo ebenfalls den Sprung über die Hürde von zwei Prozent meisterte.

Mit genau 2,0 Prozent fuhr der öffentlich-rechtliche Sender beim jungen Publikum sein bestes Monats-Ergebnis ein - und beim Gesamtpublikum wurden erstmals sogar 3,0 Prozent eingefahren. Eine echte Überraschung ist das angesichts der verlässlichen Krimi-Hits inzwischen aber wohl nicht mehr: Zuletzt gelang es ZDFneo nämlich immer häufiger, selbst vermeintlich größere Sender in der Primetime zu überholen. Auf einem anderen Level bewegt sich indes der ARD-Sender One, der dank Erfolgen wie dem Eurovision Song Contest, alten "Miss Marple"-Filmen oder "Doctor Who" auch einen Rekord schaffte: Mit Marktanteilen von 0,6 Prozent bei allen sowie bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern kann man durchaus zufrieden sein.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Mai 16 MA gesamt

RTL Nitro

2,1

+0,3

+0,6 1,7

ZDFneo 2,0

+0,3

+0,7

3,0

Super RTL

Toggo Plus 2,0

0,2

+/-0 +/-0

1,7

0,1

DMAX 1,7

+0,1

-0,3

1,0

Sat.1 Gold

1,5

+0,1 +0,1 1,5

ProSieben Maxx

1,5

+0,3

+0,4

0,8

Sport1 1,3

+0,2

+0,2

1,3

Disney Channel

1,3

+0,1 +0,3

0,9

Comedy Central (14-2 Uhr) 1,3 +/-0 --- 0,5 Sixx 1,2 +0,1 -0,2 0,8 N24

N24 Doku

1,2

0,2

+/-0 -0,3

1,0

0,1

n-tv 1,1

-0,1

+/-0

1,2

ZDFinfo

1,1

-0,2

-0,1

1,2

Kika 1,0

-0,2

+/-0

1,0

Viva (6-14 Uhr) 1,0 +0,1 --- 0,5 Tele 5

0,9

+/-0

-0,1

0,9

Nickelodeon 0,9 +0,1 --- 0,6 Arte 0,8 +0,1

+0,3

1,1

3sat 0,7 -0,1

+/-0

1,2

Phoenix

0,7 -0,2

+/-0

1,0

RTLplus 0,7 +/-0

---

1,0

One 0,6 +0,1

+0,2

0,6 Deluxe Music

0,5 +0,1

+0,2

0,2 TLC 0,5 +/-0 -0,1

0,4 kabel eins Doku

0,3 +0,1

---

0,3

Eurosport 1

0,3

-0,1

+/-0

0,5 Tagesschau 24

0,3 +/-0

--

0,3

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Und auch bei Sport1 hat man in diesem Monat allen Grund zum Jubeln, denn mit einem Marktanteil von 1,3 Prozent war der Sender so stark unterwegs wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Alleine gegenüber dem April ging es um 0,2 Prozentpunkte nach oben. Blickt man auf die 14- bis 49-jährigen Männer, dann schaffte Sport1 mit 2,1 Prozent Marktanteil gar den besten Mai-Wert seit 2010. Zurückzuführen ist der Anstieg vor allem auf die Erfolge der Eishockey-WM, aber auch die Schlussphase der Fußball-Saison mit Europa League, "Doppelpass" und "Hattrick" sorgten für gute Quoten. Konkurrent Eurosport hatte dem mit nur 0,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum nicht viel entgegenzusetzen.

Freude auch bei Deluxe Music: Der Musiksender verzeichnete einen stolzen Marktanteil von 0,5 Prozent und war damit den besten Mai-Wert seiner Geschichte. Zudem ist es der zweitbeste Monatsmarktanteil von Deluxe Music seit Bestehen des Senders. "Immer wieder wird das lineare Musikfernsehen totgesagt - und was die veränderten Mediengewohnheiten heutiger Jugendlicher angeht, hat es ein Musikfernsehen, dass auf sehr junge Seher abzielt, sicher schwerer denn je", sagt Ulrike Unseld, die das Musikportfolio bei High View leitet. "Wir bei Deluxe Music allerdings freuen uns über stetig steigende Zuschauerzahlen mit einem erwachsenem Publikum."

Disney macht verlorenen Boden gut

Nachdem die Quoten des Disney Channels im April so schwach ausfielen wie seit dem Sendestart im Free-TV nicht mehr, trat im Mai spürbare Erholung ein. Der Kindersender verbesserte sich bei den 3- bis 13-Jährigen um 1,3 Prozentpunkte und kam mit 9,3 Prozent Marktanteil immerhin auf den höchsten Wert seit Februar. Gleichzeitig legte auch Nickelodeon kräftig zu: Für den Sender ging's auf 8,9 Prozent nach oben - besser lief es zuletzt im August. Die Spitze der Kindersender führt unterdessen weiterhin Super RTL an, das mit einem Marktanteil von 21,4 Prozent exakt auf dem Niveau des Vorjahresmonats lag - allerdings nur, wenn man den Ableger Toggo Plus dazurechnet. Der Kika kam auf 19,7 Prozent.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Mai 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,4 -0,3 +/-0

2,1 Kika

19,7

+0,5

+0,7

---

Disney Channel

9,3

+1,3

-0,3

1,2

Nickelodeon 8,9 +1,0 +0,7 0,5

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

MDR Fernsehen bleibt stark unterwegs

Das MDR Fernsehen hat seine unangefochtene Spitzenposition unter den Dritten Programmen auch im Mai verteidigen können. Mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent im eigenen Sendegebiet legte das MDR Fernsehen gegenüber dem Vormonat leicht zu, das NDR Fernsehen blieb als größter Verfolger stabil mit zwei Prozentpunkten Rückstand. Schlusslicht war - wie schon im April - das HR Fernsehen, das sich aber zumindest leicht verbessern konnte und auf 5,3 Prozent Marktanteil in Hessen kam. Das RBB Fernsehen fiel derweil wieder unter die Marke von sechs Prozent, schlug sich damit aber immerhin besser als vor einem Jahr.

Bundesliga-Schlussphase ist Quoten-Hit im Pay-TV

Die auf der Sky-Plattform vertretenen Sender verzeichneten im Mai gemeinsam einen Marktanteil von 3,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe, nachdem im Monat zuvor noch vier Prozent eingefahren wurden. Angeführt wird die Pay-TV-Hitliste von den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen: Mit jeweils mehr als eineinhalb Millionen Zuschauern verzeichneten Einzelspiele und Konferenz tolle Quoten - in der Zielgruppe lag der Marktanteil am 33. Spieltag gar bei hervorragenden 23,0 Prozent. Abseits vom Fußball konnte die Formel 1 mit dem Großen Preis von Monaco die höchsten Zahlen erzielen: 510.000 Zuschauer sahen das Rennen. Im Serien-Bereich landete die 13th-Street-Serie "Bull" mit 170.000 Zuschauern vorne.

