"Halligalli" kurz vorm Finale nochmal mit Tiefstwert

© ProSieben

Die zweitletzte Ausgabe von "Circus Halligalli" war nochmal eine besondere: Sie kam nicht aus dem Studio, sondern von "Rock am Ring". Aus Quotensicht hat sich das nicht ausgezahlt: Die Show fiel nochmal auf ihren bisherigen Tiefstwert.



07.06.2017 - 09:28 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 09:28 Uhr

In der kommenden Woche steht nochmal das "Duell um die Geld" an, ehe sich "Circus Halligalli" dann in zwei Wochen endgültig vom Bildschirm verabschiedet. Schon jetzt kann man allerdings konstatieren: Die letzte Staffel war aus Quotensicht auch die schwächste, die Verlegung vom angestammten Montags-Sendeplatz auf den Dienstagabend hat nicht gut getan. Die vorletzte Ausgabe, ein Special von "Rock am Ring", musste sogar nochmal einen Tiefstwert hinnehmen.

Gegen starke Konkurrenz durch das Länderspiel im ZDF fiel "Circus Halligalli" auf nur 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und damit auf den Tiefstwert, der schon einmal im April erreicht worden war. Nur 630.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Halligalli" konnte allerdings auch nicht auf einen erfolgreichen Vorlauf bauen: Die "Simpsons"-Wiederholungen kamen in der Primetime auch nicht über magere Marktanteile zwischen 7,3 und 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Auch "Two and a half Men" blieb danach zunächst einstellig und konnte erst weit nach Mitternacht die 10-Prozent-Marke überspringen.

Immerhin: Am Vorabend lief es für ProSieben am Dienstagabend gut. nachdem "Taff" bereits mit 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gepunktet hatte, erreichte die "Newstime" sogar 15,0 Prozent Marktanteil. Auch auf "Simpsons" (13,4 Prozent) und "Big Bang Theory" (12,8 Prozent) war Verlass, ehe "Galileo" mit 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls einen guten Tag erwischte.

Teilen