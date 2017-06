"Schloss am Wörthersee" mit gutem Start bei RTLplus

© RTLplus

Fast 300.000 Zuschauer haben am Donnerstag Gefallen am Wiedersehen mit Roy Black im "Schloss am Wörthersee" gefunden. Der Serien-Klassiker erwischte einen guten Start bei RTLplus. Sat.1 Gold punktete zur selben Zeit mit einer Kochshow.



09.06.2017 - 09:23 Uhr von Alexander Krei 09.06.2017 - 09:23 Uhr

Fast 25 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge hat die Kultserie "Ein Schloss am Wörthersee" am Donnerstag beim Spartensender RTLplus ein Comeback gefeiert. Zum Auftakt des Wiederholungsreigens waren recht viele Fans im Nostalgie-Fieber: 280.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und sorgten für einen überzeugenden Marktanteil von 1,1 Prozent, bei der zweiten Folge wurden direkt danach 290.000 Zuschauer gezählt.

Selbst die Jüngeren fanden durchaus Gefallen an den Geschichten mit Roy Black: Hier verzeichneten die beiden Folgen von "Ein Schloss am Wörthersee" Marktanteile von 1,2 und 0,8 Prozent. Recht zufrieden kann man bei RTLplus zudem mit den Quoten von "Medicopter 117" sein, das im Anschluss zunächst noch 200.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Die Gameshow-Schiene verbuchte darüber hinaus am späten Abend noch Marktanteile von bis zu 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Frohe Kunde kommt aber auch von Sat.1 Gold, wo sich der "Kampf der Köche" am Donnerstag zu neuen Bestwerten aufschwang. Mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wusste die Kochshow um 20:15 Uhr zu überzeugen. 290.000 Zuschauer waren insgesamt dabei, ehe eine weitere Folge noch 250.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Einzig Ulrich Meyers "Service Akte" tat sich im weiteren Verlauf des Abends schwer und kam nicht über 130.000 Zuschauer sowie einen Marktanteil von 0,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Sehr zufrieden kann man unterdessen weiterhin bei ProSieben mit den Wrestling-Quoten sein. 290.000 Zuschauer wurden am Donnerstag bei "SmackDown" gezählt, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe auf 2,9 Prozent anzog - das war zugleich der beste Marktanteil, den das Format seit dem Wechsel auf den Donnerstag verzeichnete und dürfte ein wenig darüber hinwegtrösten, dass "Galileo 360°" und "BeefBattle" im Vorfeld mit Werten von 0,8 und 0,9 Prozent recht unspektakulär liefen.

