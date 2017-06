Film-Doppel überzeugt bei ProSieben mit guten Quoten

© ProSieben

Mit der Free-TV-Premiere von "Spy - Susan Cooper Undercover" bot ProSieben am Sonntag eine gute Alternative zu "Tatort" und Formel 1. Der Film wusste ebenso wie "Das Schwergewicht" im Anschluss zu überzeugen. Für Sat.1 lief's dagegen gar nicht gut.



12.06.2017 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 12.06.2017 - 09:32 Uhr

Obwohl die Konkurrenz am Sonntagabend mit "Tatort" und Formel 1 nicht gerade harmlos war, gelang es ProSieben, sich mit seiner Film-Premiere von "Spy - Susan Cooper Undercover" sehr gut zu behaupten. 1,48 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit für die US-Komödie mit Melissa McCarthy und bescherten dem Sender damit einen überzeugenden Marktanteil von 14,6 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 2,17 Millionen Zuschauer ein, um die Erstausstrahlung im Free-TV zu sehen.

Zugleich gelang es dem Sender, im Anschluss auch noch mit einem weiteren Film zu punkten. 1,13 Millionen Zuschauer blieben für "Das Schwergewicht" dran und bauten den Marktanteil beim jungen Publikum sogar noch leicht auf 15,0 Prozent aus. Tolle Werte also - dass der Tagesmarktanteil letztlich trotzdem nur mit Mühe zweistellige ausfiel, hängt mit der Daytime zusammen, die ab dem Vormittag durchweg einstellige Werte verzeichnete. "Global Gladitors" geriet mit nur 6,4 Prozent Marktanteil ebenso unter die Räde wie "Die beste Show der Welt" mit 7,6 Prozent.

Den schwächsten Marktanteil fuhr jedoch "Newstime" ein, das um 18:00 Uhr mit gerade mal 4,3 Prozent enttäuschte. Später blieb dann auch "Galileo Spezial" mit nur 9,4 Prozent im einstelligen Bereich hängen. Sat.1 machte seine Sache zur selben Zeit mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" zwar etwas besser, blieb angesichts eines Marktanteils von 10,0 Prozent in der Zielgruppe aber ebenfalls deutlich hinter früheren Bestwerten zurück. Verglichen mit der Primetime war Sat.1 hier allerdings noch gut bedient, denn einmal mehr tat sich "It's Showtime! Das Battle der Besten" schwer.

Auf gerade mal 1,43 Millionen Zuschauer brachte es die prominent besetzte Castingshow in der Primetime, mehr als ein Marktanteil von 7,0 Prozent war für "It's Showtime" bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen. Zum Staffel-Finale braucht es in der kommenden Woche somit wohl schon einen kräftigen Anstieg, um eine Fortsetzung in Erwägung zu ziehen.

