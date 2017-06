"Duell um die Geld": Reicht das für eine Fortsetzung?

© ProSieben

ProSieben zögerte das bereits aufgezeichnete Finale von "Circus Halligalli" nochmal durch eine Folge des "Duell um die Geld" hinaus. Es reichte zum bislang besten Marktanteil in diesem Jahr - doch ob es auch für eine Fortsetzung reicht, ist unklar.



14.06.2017 - 09:12 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 09:12 Uhr

Eigentlich hätte in dieser Woche bereits die letzte Sendung von "Circus Halligalli" laufen können, aufgezeichnet wurde sie nämlich bereits am Montag dieser Woche. Doch ProSieben entschied sich, den Abschied des Formats noch eine Woche hinauszuzögern und schob stattdessen nochmal ein "Duell um die Geld" ein. So wie der Umzug vom Montag- auf den Dienstagabend den Quoten von "Halligalli" geschadet hat, hat er allerdings auch dem "Duell um die Geld" in den letzten Monaten nicht gut getan.

Auch zum Abschied kam die Sendung nicht mehr auf einen zweistelligen Wert, mit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es aber immerhin so gut aus wie noch nie in diesem Jahr. 650.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zum Vergleich: Die letzte Ausgabe im Mai hatte nur 8,8 Prozent Marktanteil erzielen können, im März gab's mit 7,4 Prozent den Tiefstwert. Ob es mit dem "Duell um die Geld" nach dem Aus für "Circus Halligalli" weiter geht, ist unterdesen noch unklar. Auf Anfrage lässt ProSieben die Zukunft offen. "Das werden wir rechtzeitig verkünden", so ein Sendersprecher.

Generell musste sich ProSieben am Dienstag ab 18 Uhr durchgehend mit einstelligen Marktanteilen zufrieden geben. Schon "Simpsons" und "Big Bang Theory" am Vorabend taten sich mit 6,9 bzw. 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgurppe ungewöhnlich schwer, "Galileo" blieb bei 8 Prozent hängen. In der Primetime holten die "Simpsons" dann auch nur zwischen 7,7 und 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Teilen