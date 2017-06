"Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF mit Sommertief

© ZDF/Thomas R. Schumann

Nur das "heute-journal" hatte am Mittwoch noch mehr Zuschauer als "Aktenzeichen XY... ungelöst". Mit knapp über vier Millionen Zuschauern lief es für Rudi Cerne dennoch ungewohnt schwach, aber immerhin besser als für "Atempause" im Ersten.



15.06.2017 - 09:16 Uhr von Marcel Pohlig 15.06.2017 - 09:16 Uhr

Zum dritten Mal in Folge verfehlte "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend die Marke von fünf Millionen Zuschauern. Ein Hit war die Sendung freilich dennoch, doch mit diesmal nur 4,05 Millionen Zuschauern lief die Sendung so schwach wie seit etlichen Jahren nicht mehr. Mit einem guten Marktanteil von 16,9 Prozent bewegte sich Rudi Cerne trotz des Tiefs übrigens oberhalb des Schnitts der aktuellen Staffel. Dieser liegt bei knapp über 16 Prozent. Auch in der Zielgruppe war das Format mit 780.000 Zuschauern und 10,4 Prozent erneut erfolgreicher als es das ZDF sonst gewohnt ist.

Den tagessieg musste Rudi Cerne am Mittwoch insgesamt allerdings den Kollegen aus den Nachrichten überlassen. Mit 4,64 Millionen Zuschauern war das "heute-journal" die erfolgreichste Sendung des Mittwochs. Auch der Marktanteil lag mit 19,1 Prozent über dem Wert von "Aktenzeichen XY... ungelöst". In der jungen Zielgruppe informierten sich im Schnitt 840.000 Zuschauer mit dem "heute-journal", womit die Mainzer sehr gute 10,1 Prozent erreichten. Das "auslandsjournal" wurde anschließend noch von 2,80 Millionen Zuschauern gesehen und erreichte damit einen Marktanteil von 12,8 Prozent.

Zuschauer-Trend: Aktenzeichen: XY... ungelöst im Jahr 2017



2,76 Millionen Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit unterdessen für Das Erste. Der Fernsehfilm "Atempause" erreichte dort einen Marktanteil von elfeinhalb Prozent, womit sich Das Erste auf Höhe des vergangenen Monatsschnitts bewegte. In der Zielgruppe wollten 460.000 Zuschauer den Film sehen, was einem Marktanteil von 6,1 Prozent entspricht. Das Wirtschaftsmagazin "Plusminus" wurde anschließend noch von insgesamt 1,79 Millionen Zuschauern gesehen; bei den "Tagesthemen" waren es danach genau zwei Millionen Zuschauer und 9,2 Prozent.

Teilen