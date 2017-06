"Global Gladiators" fällt in die Einstelligkeit zurück

© ProSieben / Richard Hübner

16.06.2017 - 09:26 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2017 - 09:26 Uhr

Nach einem verhaltenen Start konnte sich die ProSieben-Sommershow "Global Gladiators" in der vergangenen Woche mit der zweiten Ausgabe auf immerhin 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern. Diese Erholung konnte man in dieser Woche allerdings nicht fortsetzen, im Gegenteil: Mit nur noch 1,19 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unterbot man die Werte der Auftaktwoche noch. "red" tat sich im Anschluss dann mit 7,4 Prozent Marktanteil noch schwerer, ehe "Mom den Marktanteil nach Mitternacht sogar unter die 5-Prozent-Marke fallen ließ.

Marktanteils-Trend: Global Gladiators



Probleme hat donnerstags weiterhin auch RTL II. Dort wurden wegen schwacher Quoten bekanntlich die "Kochprofis" aus dem Programm genommen, was den Erstausstrahlungen von "Frauentausch" zu einem Sendeplatz um 20:15 Uhr verhalf. Wie schon in der vergangenen Woche tat sich der "Frauentausch" aber auch diesmal mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr schwer. 440.000 Zuschauer sahen insgesamt nur zu, das entsprach einem Marktanteil von nur 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Trotzdem hat RTL II die Programmänderung geholfen - denn im Lauf des Abends sammelte man dann doch noch "Frauentausch"-Fans ein. Direkt im Anschluss ab 22:17 Uhr zählte die Wiederholung einer alten Folge nämlich 660.000 Zuschauer - 50 Prozent mehr als die Erstausstrahlung davor. Der Marktanteil schoss beim Gesamtpublikum auf 4,0 Prozent nach oben. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 6,5 Prozent Marktanteil ungleich besser aus.

Ein erfolgreicher Abend war's unterdessen für Vox, wo "Iron Man 2" mit 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich in den Abend startete, ehe "Dredd" den Marktanteil im Anschluss sogar noch auf 9,8 Prozent steigen ließ. kabel eins blieb mit Marktanteilen von 4,9 Prozent für "Rio" und 4,4 Prozent für "Falling Down" blass, Sat.1 kam nur um 22:15 Uhr mit einer "Criminal-Minds"-Wiederholung auf einen zweistelligen Marktanteil. "Criminal Minds: Beyond Borders" lief um 20:15 Uhr mit 8,4 Prozent ebenso gewohnt mau wie "Blindspot" am späten Abend mit 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

