"MacGyver" und "Big Bang" lassen Jauch hinter sich

Die Neuauflage von "MacGyver" feierte in Sat.1 einen erfolgreichen Einstand, konnte bei Folge 2 aber nicht alle Zuschauer halten. Enttäuschend lief es hingegen für "500 - Die Quizarena", die neben Sat.1 auch ProSieben den Vortritt lassen musste.



20.06.2017 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2017 - 08:55 Uhr

Die Neugier auf den neuen "MacGyver" bescherte Sat.1 am Montag einen erfolgreichen Start in den Abend. Die Pilotfolge der Neuauflage erreichte um 20:15 Uhr einen starken Marktanteil von 12,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - gemessen an der Tatsache, dass selbst das vergleichsweise erfolgreiche "Lethal Weapon" in den vergangenen Wochen in der Regel nur einstellige Marktanteile einfahren konnte, ist das also ein voller Erfolg. 2,1 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 8,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Nun muss sich zeigen, ob "MacGyver" die Zuschauer auch wirklich überzeugen konnte. Ein paar hat man jedenfalls im Lauf des Abends direkt wieder verloren. Die zweite Folge zählte direkt im Anschluss zählte noch 1,99 Millionen Zuschauer insgesamt, der Marktanteil in der Zielgruppe ging auf 10,9 Prozent zurück - auch mit diesem Quotenniveau könnte man bei Sat.1 aber rundum zufrieden sein. Anders sieht es bei der ebenfalls gestern gestarteten Serie "Rush Hour" aus, die um 22:11 Uhr mit nur 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen enttäuschenden Einstand hinlegte. Auch "Scorpion" lief im Anschluss mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kaum besser.

Im Vergleich zu RTL kann man sich bei Sat.1 trotzdem glücklich schätzen, dort fingen die Probleme nämlich schon zum Start in den Abend an. "500 - Die Quizarena" musste nach dem erfolgreichen Comeback in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen. Mit nur noch 2,78 Millionen Zuschauern wurde der Tiefstwert aus dem vergangenen Jahr um rund eine dreiviertel Million Zuschauer unterboten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 10,7 Prozent erstmals klar unter den Senderschnitt. Auch "Extra" kam im Anschluss nicht über 10,7 Prozent Marktanteil hinaus, ehe "30 Minuten Deutschland" 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe erreichte.

Zuschauer-Trend: 500 - Die Quiz-Arena



RTL sortierte sich damit nicht nur hinter "MacGyver", sondern auch hinter den ProSieben-Sitcoms ein. Die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" bescherten ProSieben zwischen 11,2 und 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und machten ProSieben damit zum Marktführer am Abend. "Two and a half Men" sschlug sich am Abend mit Marktanteilen zwischen 10,5 und 12,6 Prozent ebenfalls ordentlich.

