U21-EM beschert dem ZDF den Sieg bei Jung und Alt

Mit einem 3:0-Sieg gegen Dänemark sicherte sich die deutsche Nationalelf am Mittwoch nicht nur fast schon den Einzug ins Halbfinale, sondern bescherte dem ZDF auch den Tagessieg bei Jung und Alt.



22.06.2017 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 08:55 Uhr

Das zweite Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Polen sahen nochmal deutlich mehr Zuschauer als die erste Partie, die am Sonntagvorabend noch 3,31 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten. Am Mittwochabend um 20:45 Uhr saßen im Schnitt nun 5,73 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Damit sicherte sich das ZDF völlig problemlos den Tagessieg. Stärkster Verfolger in der Primetime war noch der ARD-Film "Glückskind", der allerdings mit 2,7 Millionen Zuschauern nicht mal eine halb so hohe Reichweite aufweisen konnte.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag für die ZDF-Übertragung bei starken 22,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging das Rennen deutlich knapper aus, auch hier setzte sich die ZDF-Übertragung mit 1,34 Millionen Zuschauern aus dieser Altersgruppe aber ganz knapp an die Spitze der Tagescharts vor "GZSZ" und der "Bachelorette". Der Marktanteil belief sich in dieser Altersgruppe auf 16,0 Prozent.

Auch am Vorabend gab's beim ZDF bereits Fußball zu sehen. Die Confed-Cup-Partie zwischen Russland und Portugal verfolgten im Schnitt 2,4 Millionen Zuschauer. Das reichte ab 17 Uhr für einen Marktanteil von 18,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

