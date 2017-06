Gegen Fußball: Tiefs für "Gladiators" und "Beyond Borders"

© ProSieben / Richard Hübner

Die gute Nachricht: "Global Gladiators" erreichte trotz Fußball ein paar Zuschauer mehr als letzte Woche. Die schlechte: Der Marktanteil entfernte sich trotzdem weiter von der Zweistelligkeit. Einen Tiefstwert gab's auch für "Criminal Minds: Beyond Borders"



23.06.2017 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2017 - 09:27 Uhr

Das Spiel der deutschen Elf beim Confed-Cup dominierte am Donnerstagabend das TV-Geschehen - dagegen hatte es die Konkurrenz naturgemäß schwerer. So wurden etwa die "Global Gladiators" von ProSieben mit nur noch 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe mit einem neuen Tiefstwert vom Platz geschickt. Das lag allerdings vor allem daran, dass insgesamt mehr Zuschauer vor dem Fernseher saßen - tatsächlich lag die Reichweite mit 1,33 Millionen Zuschauern nämlich sogar um 140.000 höher als in der vergangenen Woche, auch in der Zielgruppe lag die Zuschauerzahl geringfügig höher als sieben Tage zuvor. "red." kam im Anschluss dann übrigens auf immerhin 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch in absoluten Zahlen ein neues Tief musste hingegen "Criminal Minds: Beyond Borders" bei Sat.1 hinnehmen. 1,41 Millionen Zuschauer sahen sich das Finale der ersten Staffel an, das waren nochmal rund 200.000 weniger als bei der bislang schwächsten Folge. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei mageren 7,8 Prozent, auch das ein Tiefstwert. Die Wiederholung einer alten "Criminal-Minds"-Folge hatte es im Anschluss mit 7,2 Prozent Marktanteil sogar noch schwerer, ehe sich eine weitere Episode ab 22:10 Uhr in die Nähe der 10-Prozent-Marke vorkämpfte. "Blindspot" sorgte mit 7,2 Prozent Marktanteil dann aber wieder für einen schwachen Ausgang des Abends.

Immerhin zweistellig fielen die Marktanteile bei RTL aus, auch wenn man auch dort mit Wiederholungen von "Der Lehrer" mit Werten von 12,2 und 10,6 Prozent sowie "Doc meets Dorf" mit 10,7 und 11,9 Prozent ebenfalls ein blasses Bild abgab. Gar keine Chance hatten kabel eins und Vox mit ihren Filmen. "Cold Creek Manor" ging bei kabel eins mit 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unter, "Wenn Liebe so einfach wäre" erzielte bei Vox 4,6 Prozent. RTL II startete mit dem "Frauentausch" zwar mit zunächst überschaubaren 4,5 Prozent Marktanteil in den Abend, steigerte sich mit einer zweiten Folge dann aber am späteren Abend auf hervorragende 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Stärkster Fußball-Verfolger beim Gesamtpublikum war unterdessen wieder das ZDF, wo der Inga-Lindström-Film "Leg dich nicht mit Lilli an" 3,18 Millionen Zuschauer erreichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,3 Prozent Marktanteil allerdings sehr schlecht aus.

Teilen