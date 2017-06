Kalkofes Jubiläumsspecial überzeugt bei Tele 5

© Gert Krautbauer/Tele5

Seit fünf Jahren treibt Oliver Kalkofe nun schon bei Tele 5 sein Unwesen und wurde zum Jubiläum mit einem vierstündigen Special seiner "Mattscheibe" belohnt. Den Zuschauern gefiel es. Auch RTL II konnte am Freitag dank "Jurassic Park II" punkten.



24.06.2017 - 09:38 Uhr von Marcel Pohlig 24.06.2017 - 09:38 Uhr

Seit fünf Jahren hat Oliver Kalkofe seine Fernsehheimat bei Tele 5. Das feierte der Sender am Freitag mit dem knapp vierstündigen Special "Kalkofes Mattsommer" und wurde von den Zuschauern mit tollen Werten belohnt. Im Schnitt verfolgten 130.000 Zuschauer die Sendung in der klassischen Zielgruppe, womit Tele 5 einen tollen Marktanteil von 2,6 Prozent erzielte. Auch insgesamt überzeugte "Kalkofes Mattsommer" mit 200.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 1,5 Prozent, nachdem "Miami Magma" in der Primetime von 330.000 Zuschauern beziehungsweise 1,3 Prozent gesehen wurde. In der Zielgruppe sahen hier 90.000 Zuschauer zu, was 1,2 Prozent entspricht.

Sehr erfolgreich war unterdessen am Freitagabend auch RTL II mit dem dritten Teil von "Jurassic Park". Insgesamt verfolgten 1,15 Millionen Zuschauer den Spielfilm, womit RTL II bereits gute 4,7 Prozent markierte. Noch viel besser fiel das Ergebnis in der Zielgruppe aus. 590.000 Zuschauer entschieden sich zur besten Sendezeit hier für "Jurassic Park III", womit RTL II einen tollen Marktanteil von 8,1 Prozent erzielte. "Underworld" profitierte anschließend allerdings nur bedingt davon und erreichte noch 350.000 Zuschauer in der Zielgruppe, was einem Marktanteil von 5,5 Prozent entspricht. Angesichts der gesunkenen Ansprüche bewegte sich der Film aber auch damit noch oberhalb des Senderschnitts.

Bei Vox hat sich immerhin "Chicago Fire" mittlerweile etwas stabilisiert. In dieser Woche schalteten 460.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein, womit 6,6 Prozent erreicht wurden. Doch danach geht es für die Kölner steil bergab: "Chicago Med" zog den Marktanteil mit 380.000 Zuschauern auf 4,9 Prozent nach unten und "Chicago P.D." begnügte sich anschließend mit nur 270.000 Zuschauern und 3,5 Prozent. Insgesamt ging es von 780.000 auf letztlich 610.000 Zuschauer nach unten; in den vergangenen beiden Wochen erreichte Vox zum Start des "Chicago"-Abends allerdings auch noch knapp über eine Million Zuschauer. Dass es noch mieser geht als bei den "Chicago"-Serien zeigte am späten Abend "Law & Order: SVU", das mit 140.000 Zuschauern in der Zielgruppe nur jämmerliche 2,5 Prozent markierte.

Beim Disney Channel darf man sich unterdessen mit einem Erfolg bei den ganz jungen Zuschauern, die im Tagesprogramm ja auch die Zielgruppe sind, freuen. Mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent bei den 3- bis 13-jährigen gab es einen neuen Senderrekord. Besonders überzeugte dabei "Phineas und Ferb", das mit einer Doppelfolge am frühen Nachmittag 160.000 ganz junge Zuschauer und 38,3 Prozent erreichte; auch am Vorabend waren mit der Serie nochmal 28,3 Prozent drin. Am Nachmittag erzielte "Meine Schwester Charlie" starke 31,3 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen. Gut lief es auch in der Primetime: "Timkerbell – Ein Sommer voller Abenteuer" brachte es hier mit 150.000 Zuschauern auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt schalteten 310.000 Zuschauer ein.

Teilen