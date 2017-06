ProSieben Maxx: Krasse Clips, miserable Quoten

© ProSieben Maxx

ProSieben Maxx zeigte am Sonntagabend stundenlang "Krasse Clips aus dem Netz" und wurde dafür mit miserablen Quoten bestraft. Erfolgreichster kleiner Sender bei Jung und Alt war am Sonntag ZDFneo.



Bei ProSieben Maxx dürfte man für den Sonntagabend die Rückkehr der NFL-Übertragungen herbeisehnen - aktuell fehlt es nämlich offenbar an einer Idee, wie man diesen Sendeplatz sinnvoll und erfolgreich bestücken könnte. Derzeit läuft dort dreieinhalb Stunden lang "World Wide Dummies - Krasse Clips aus dem Netz". Das wurde vom Publikum am Sonntagabend mit Marktanteilen zwischen 0,2 und 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bestraft. Insgesamt sahen nur zwischen 30.000 und 80.000 Zuschauer zu. Auch die Wiederholung der Wrestling-Show "RAW" lief ab kurz vor Mitternacht nicht besser.

Sucht man hingegen die Erfolge unter den kleineren Sendern, wird man mal wieder bei ZDFneo fündigt. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum lag der ZDF-Ableger beim Gesamtpublikum ebenso an der Spitze der Kleinen wie mit 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ZDFneo punktete damit einmal mehr mit Krimis in der Primetime. "Marie Brand und das Lied von Tod und Liebe" holte 1,15 Millionen Zuschauer zu ZDFneo, "Mordsfreunde" zählte im Anschluss fast ebenso viele. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag um 20:15 Uhr bei 3,6 Prozent, "Mordsfreunde" erzielte danach 4,4 Prozent, "Einsatz in Hamburg" nach 23:15 Uhr sogar 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden über 3 Prozent Marktanteil erzielt. Das gelang auch schonmal am frühen Nachmittag, als "Terra X: Unterwegs in der Weltgeschichte" bis zu 470.000 Zuschauer zählte. Und dann lief auch noch am Nachmittag "Death in Paradise" trotz Konkurrenz durch den Confed-Cup ziemlich wacker.

Ebenfalls ein starker Sonntag war es für RTL Nitro. Dort setzte man auf die diversen "CSI"-Serien: "CSI: Miami" kam um 20:15 Uhr auf 2,1 Prozent Marktanteil, "CSI: NY" erreichte danach 1,7 Prozent, "CSI" ab 22 Uhr zunächst 2,2 und dann 2,7 Prozent. Auch danach blieben die Marktanteile jenseits der 2-Prozent-Marke. Den höchsten Marktanteil erreichte RTL Nitro aber bereits mittags: Dort erzielte "Das A-Team" hervorragende 4,1 Prozent.

