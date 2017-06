"Blaumacher" macht zu wenig aus "Wilsberg"-Vorlage

© ZDF/Daniela Incoronato

Trotz eines guten Vorlaufs durch "Wilsberg" holt die ZDFneo-Serie "Blaumacher" nur niedrige Quoten. Seit dem Start hat sich die Reichweite mehr als halbiert. Bei Sixx startete unterdessen der "red"-Ableger "red.Style" mit Luft nach oben.



29.06.2017 - 09:38 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 09:38 Uhr

Die ZDFneo-Serie "Blaumacher" hat eine beeindruckende Talfahrt hinter sich: Kam die Serie zur Premiere noch auf 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, so ging es in den zwei Wochen danach auf 2,1 und 1,8 Prozent hinab. In dieser Woche wurde mit 1,1 Prozent ein neuer Tiefstwert gemessen, nur noch 100.000 junge Zuschauer schalteten am Mittwoch ab 21:45 Uhr ein.

Und auch insgesamt hat "Blaumacher" inzwischen viel Zuspruch eingebüßt: 380.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an. Im Vergleich zum Auftakt, als noch 850.000 einschalteten, hat sich die Reichweite damit mehr als halbiert. Dabei war der Vorlauf eigentlich recht gut: "Wilsberg" kam auf 1,21 Millionen Zuschauer sowie 4,4 bei allen und 2,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. "Blaumacher" dagegen musste sich beim Gesamtpublikum mit 1,4 Prozent begnügen.

Bei Sixx startete unterdessen der "red"-Ableger "red.Style", in dem angesagte Blogger, Köche und Experten aus allen Lebensbereichen Tipps und Tricks rund um Themen wie Home, Living, Travel, Food, Love und Dating geben sollen. Mit 70.000 jungen Zuschauern und 0,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag das Format unter dem Senderschnitt. Insgesamt sahen 110.000 Menschen zu. In der Primetime sorgten "Fixer Upper" und "Sister Action" für 1,0 und 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Ziemlich gut lief es dagegen für Super RTL: Mit drei Wiederholungen von "Dr. House" kam der Kindersender zur besten Sendezeit auf bis zu einer halben Million Zuschauer. Die Marktanteile bei den jungen Zuschauern pendelten zunächst bei 2,0 und 2,5 Prozent, später am Abend wurden dann sogar 4,2 Prozent gemessen. Auch Sat.1 Gold fuhr mit seiner Ermittlerschiene gute Quoten ein: Zwei Folgen "K11" holten in der Primetime 2,1 und 2,2 Prozent Marktanteil, "Niedrig und Kuhnt" performte etwas unter diesem Niveau, lag aber immer noch über dem Senderschnitt. "Lenßen & Partner" steigerte den Marktanteil schließlich bis auf 2,7 Prozent.

Gut lief es für "Raw" bei ProSieben Maxx: 220.000 Menschen schalteten ab 22:10 Uhr ein, 140.000 davon kamen aus der jungen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 2,4 Prozent. Für "Vikings" lief es zuvor mit 0,9 Prozent gewohnt schwach. Grund zur Freude hat man auch bei One: "Agatha Christie: Mörderische Spiele" lockte zunächst 370.000 Menschen vor die TV-Geräte, das entsprach 1,3 Prozent Marktanteil. "Mord mit Aussicht" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 530.000 Zuschauer und 2,0 Prozent. Auch beim jungen Publikum holten die beiden Formate gute 1,7 und 1,6 Prozent.

