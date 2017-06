Confed-Cup-Halbfinale schlägt U21-EM-Quoten sogar noch

© ARD

Das Erste hat mit der Confed-Cup-Halbfinalpartie zwischen Deutschland und Mexiko den Donnerstag dominiert und sogar noch mehr Zuschauer erreicht als zuletzt mit der U21-EM. Mehr als elf Millionen Menschen sahen zu.



30.06.2017 - 08:52 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 08:52 Uhr

Bereits am Dienstag hat Das Erste mehr als neun Millionen Menschen mit dem Elfmeterschießen der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-EM erreicht. Diesen Wert konnte man nun mit dem Halbfinale des Confed Cups noch einmal locker überbieten. Die Partie zwischen Deutschland und Mexiko sahen sich im Schnitt 11,37 Millionen an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 37,0 Prozent. Klar, dass das den Tagessieg für Das Erste bedeutete.

Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für den Tagessieg und den Sprung über die Marke von 30 Prozent Marktanteil. 3,20 Millionen Zuschauer sorgten in dieser Altersklasse für ganz starke 32,5 Prozent. Schon die Vorberichterstattung kam auf knapp fünf Millionen Zuschauer sowie 19,8 bei allen und 17,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Am Ende des Tages konnte sich Das Erste über 17,6 Prozent Tagesmarktanteil freuen, das ZDF erreichte aber ebenfalls sehr gute 13,3 Prozent.

Trotz der starken Konkurrenz erreichten die Mainzer in der Primetime recht solide Werte. Eine Wiederholung des "Traumschiffs" sahen sich zur besten Sendezeit 3,60 Millionen Menschen ein, das sorgte für 11,5 Prozent Marktanteil. Den restlichen Tag über erreichte das ZDF dann gewohnt starke Werte, sodass man mit dem Tagesmarktanteil sehr zufrieden sein kann. "Maybrit Illner" kam auf 2,95 Millionen Zuschauer und 15,0 Prozent Marktanteil, "Markus Lanz" steigerte sich danach sogar noch auf 16,9 Prozent. Am Nachmittag sorgten unter anderem "Bares für Rares", die "Rosenheim-Cops" und "hallo deutschland" für weit überdurchschnittliche Werte.

