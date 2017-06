ZDFneo-"Volksvertreter" noch ohne Zuschauer-Mandat

© ZDF/Thomas Kierok

Am Donnerstagabend hat ZDFneo sein Social-Factual-Format "Volksvertreter" gestartet, um Bürger und Politiker vor der Bundestagswahl zusammenzuführen. Zum Start wurde die Sendung von den Zuschauern jedoch abgewählt.



30.06.2017 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 09:45 Uhr

Gleich zwei Ausgaben von "Volksvertreter" hat ZDFneo am Donnerstag ab 22:15 Uhr gezeigt, mit dem Ergebnis kann man aber nicht zufrieden sein. Trotz vieler Schlagzeilen zum Format erreichte die Sendung nur 80.000 bzw. 60.000 Zuschauer. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den jungen Zuschauern erzielten beide Ausgaben im Schnitt 0,4 Prozent Marktanteil. Damit lag "Volksvertreter" meilenweit unter den Normalwerten von ZDFneo.

Das Lead-In war aber auch keine große Hilfe: Während "Der Staatsanwalt" zur besten Sendezeit noch auf 680.000 Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil kam, fielen zwei Folgen von "Tempel" im Anschluss auf 250.000 und 210.000 ab. Schon hier lagen die Marktanteile beim Gesamtpublikum bei 0,8 und 0,7 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden gar nur 0,1 und 0,2 Prozent gemessen. Am späten Abend konnte sich "Orange is the New Black" immerhin beim jungen Publikum noch auf 1,1 Prozent Marktanteil retten. Eine zweite neue Folge der Netflix-Serie erreichte weit nach Mitternacht sogar 2,0 Prozent.

