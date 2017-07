"Wer weiß denn sowas?" startet weit über "Paarduell"-Niveau

© ARD/Morris Mac Matzen

Die neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" ist im Ersten mit guten Quoten gestartet, Kai Pflaume wird nun zum Dauergast am Vorabend. Und in der Primetime sicherte sich Das Erste sogar den Tagessieg beim jungen Publikum.



04.07.2017 - 08:59 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 08:59 Uhr

Gleich zu Beginn der neuen Staffel hat "Wer weiß denn sowas?" das "Paarduell" ziemlich alt aussehen lassen: 2,11 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge der Quizshow an, das waren fast 400.000 mehr als die Quizshow mit Frank Plasberg, Jörg Pilawa und Anne Gesthuysen zuletzt auf dem Sendeplatz um 18 Uhr erreichte. Der Marktanteil lag bei guten 13,8 Prozent. Dass "Wer weiß denn sowas?" aber durchaus auch für noch mehr gut ist, bewies die Show im vergangenen Jahr. In der Spitze sahen damals mehr als drei Millionen Menschen zu.

Beim Ersten kann man freilich dennoch sehr zufrieden sein, denn auch beim jungen Publikum kam die Show auf 8,5 Prozent Marktanteil und lag deutlich über dem Senderschnitt. 360.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Nun wird die Quizshow noch bis zum Jahresende am Vorabend zu sehen sein. Das "Großstadtrevier" konnte die tollen Werte im Anschluss nicht halten und kam lediglich auf 1,74 Millionen Zuschauer und 8,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den jungen Zuschauern ging es sogar auf 4,4 Prozent hinab.

Für eine Überraschung sorgte Das Erste am Abend: Dort kam der Film "The Imitation Game" nämlich auf 1,07 Millionen junge Zuschauer und sicherte sich damit den Tagessieg in der Primetime, nur "GZSZ" erreichte am Vorabend noch mehr junge Menschen. Der Marktanteil für Das Erste lag bei starken 12,1 Prozent. Insgesamt schalteten 3,37 Millionen Zuschauer ein, beim Gesamtpublikum reichte das nur zu 11,9 Prozent. Der "Brennpunkt" zum Busunglück in Bayern erreichte im Vorfeld 4,73 Millionen Zuschauer und 17,6 Prozent - keine andere Sendung am Montag erreichte noch mehr Menschen. Und die Sondersendung war auch beim jungen Publikum mit 13,4 Prozent gefragt.

Das ZDF punktete mit dem ersten Teil des Zweiteilers "Tod eines Mädchens" vor allem beim Gesamtpublikum: 3,82 Millionen Zuschauer bescherten dem Sender sehr gute 13,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum spielte der Film angesichts von nur 4,8 Prozent eine untergeordnete Rolle in den Tagescharts. Aber auch beim ZDF waren die Nachrichtensendungen gefragt: "heute" sahen 3,47 Millionen Zuschauer, das "ZDF spezial" kam danach noch auf 3,20 Millionen. Mit 17,3 und 15,2 Prozent Marktanteil lagen beide Sendungen deutlich über den ZDF-Normalwerten.

