Vor dem EM-Auftakt: Frauen-Fußball noch nicht gefragt

05.07.2017 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 05.07.2017 - 09:39 Uhr

Am Montag ist die neue Staffel von "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend des Ersten gestartet, einen Tag später musste Kai Pflaume schon wieder pausieren. Grund dafür: Das Erste zeigte am Vorabend das letzte Testspiel der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft vor der anstehenden Europameisterschaft in den Niederlanden. Und auch wenn sich das deutsche Team recht souverän durchsetzen konnte, groß war das Interesse wenige Tage vor dem Beginn des Turniers nicht.

Nur 1,65 Millionen Menschen sahen sich das Spiel gegen Brasilien ab 17:45 Uhr im Ersten an, der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent. Beim jungen Publikum musste sich Das Erste mit schwachen 4,1 Prozent begnügen. Schon die vierte Etappe der Tour de France erreichte zuvor ein ähnliches Niveau: Mit 1,06 Millionen Zuschauern waren 10,4 Prozent drin.

Dafür drehte Das Erste am Abend so richtig auf: "Um Himmels Willen" erreichte zur besten Sendezeit 4,74 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" kam danach sogar noch auf 5,15 Millionen. Mit den erzielten 17,7 und 18,6 Prozent kann man rundum zufrieden sein. "In aller Freundschaft" holte sogar bei den 14- bis 49-Jährigen recht gute 8,2 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 11,3 Prozent landete Das Erste am Dienstag dennoch recht deutlich hinter dem ZDF, das auf 13,4 Prozent kam.

Das größte Pfund der Mainzer war einmal mehr das Tagesprogramm: Vom Beginn der "Küchenschlacht" um 14:15 Uhr bis zum Beginn der Primetime lagen alle Formate teils deutlich über dem Senderschnitt. "Bares für Rares" überzeugte mal wieder mit 2,49 Millionen Zuschauern und 23,8 Prozent, "Die Rosenheim-Cops" waren angesichts von 3,66 Millionen Zuschauern die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages. In der Primetime holte "ZDFzeit" dann 2,74 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, der Marktanteil hier lag bei 10,3 Prozent. "Frontal 21" landete im Anschluss bei 7,3 Prozent.

