"Grey's" mit Staffelbestwert, "HTGAWM" startet solide

© ABC

US-Serien tun sich im deutschen Fernsehen seit einiger Zeit spürbar schwerer als in der Vergangenheit, "Grey's Anatomy" holte nun dennoch den höchsten Marktanteil seit mehr als einem Jahr. Und bei Vox kehrte "How to get away with murder" mit soliden Zahlen zurück.



06.07.2017 - 08:46 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 08:46 Uhr

Schon seit Wochen herrscht bei ProSieben am Mittwochabend das gleiche Bild: "Grey's Anatomy" ist das einzige Format, auf das man sich beim Sender verlassen kann. Danach wird es meist sehr düster. In dieser Woche lief es für die Krankenhausserie noch einmal spürbar besser: 1,04 Millionen junge Zuschauer sorgten für 13,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das war der beste Wert seit Mai 2016. Insgesamt sahen 1,39 Millionen Menschen zu.

"This Is Us" konnte diese starken Werte im Anschluss wie immer nicht halten, profitierte aber dennoch vom stärkeren Vorlauf. Mit 720.000 jungen Zuschauern erreichte die US-Serie 8,3 Prozent Marktanteil. Damit lag man zwar noch immer unter dem Senderschnitt, stellte aber den Rekord von Ende Mai ein, als ebenfalls dieser Wert erzielt wurde. Insgesamt schalteten 950.000 Menschen ein, das war die zweithöchste Reichweite, die das Format jemals erzielte. "Supergirl" verabschiedete sich danach gewohnt schlecht und kam nur auf 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ab der kommenden Woche zeigt ProSieben diese Serie nur noch in der Nacht (DWDL.de berichtete). Gemischte Gefühle auch bei Vox: Zwei alte Folgen von "Rizzoli & Isles" blieben in der Primetime bei 6,1 und 6,2 Prozent Marktanteil hängen, "Major Crimes" steigerte sich danach auf deutlich bessere 8,6 Prozent. Um kurz nach 23 Uhr schickte Vox dann eine neue Folge der dritten Staffel "How to get away with murder" auf Sendung und erzielte damit recht solide Werte. 680.000 Menschen sahen insgesamt zu, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 6,7 Prozent. Damit lag die Serie zwar unter dem Senderschnitt, war aber immerhin kein Totalausfall. Zur Erinnerung: Die zweite Staffel kam Ende 2016 nicht einmal mehr auf 5,0 Prozent.

Teilen