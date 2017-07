"Dunja Hayali" kehrt mit robusten Quoten zurück

© ZDF/Marcus Höhn

Mehr als zwei Millionen Menschen haben den völlig umgestalteten "ZDFdonnerstalk" gesehen, der inzwischen auf den Namen "Dunja Hayali" hört. Zum Start brachte das solide Quoten, im Vergleich zum Vorprogramm gingen aber viele Zuschauer verloren.



06.07.2017 - 09:37 Uhr von Timo Niemeier 06.07.2017 - 09:37 Uhr

Das ZDF hat sich am Mittwoch den ungefährdeten Tagessieg gesichert: Der Zweiteiler "Tod eines Mädchens" konnte leicht zulegen und erreichte zur besten Sendezeit 4,14 Millionen Zuschauer. Am Montag sahen noch 3,82 Millionen den ersten Teil. Mit dem nun erzielten Marktanteil in Höhe von 16,1 Prozent kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Und auch das "heute-journal" landete im Anschluss bei starken 16,0 Prozent - 4,10 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung an.

Danach gingen allerdings viele Zuschauer verloren, sodass "Dunja Hayali" auf nur noch 2,13 Millionen Menschen kam. Im Vergleich zu den bisherigen Reichweiten des "ZDFdonnerstalk", wie die Sendung bekanntlich vorher hieß, war es einer der besseren Werte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 10,9 Prozent. Damit wird man beim ZDF sicherlich leben können. Nicht ganz so gut lief es dafür bei den jungen Zuschauern, wo man nur auf 4,1 Prozent Marktanteil kam. Unspektakulär verlief der Abend im Ersten: Die Romanze "Birnenkuchen mit Lavendel" unterhielt 3,32 Millionen Menschen und holte damit 12,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren für den Sender vergleichsweise gute 7,3 Prozent drin. "Plusminus" fiel danach jedoch auf 2,10 Millionen Zuschauer, 8,4 bei allen und 3,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern waren die Folge.

