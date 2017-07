"Global Gladiators" verabschiedet sich versöhnlich

© ProSieben/Richard Hübner

Oliver Pocher hat "Global Gladiators" gewonnen und ProSieben hat mit dem Finale der Realityshow ordentliche Quoten eingefahren, es war ein versöhnliches Ende. Darüber hinaus hatte der Sender aber mit einigen Problemen zu kämpfen.



07.07.2017 - 08:48 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2017 - 08:48 Uhr

Nein, "Global Gladiators" ist für ProSieben kein Erfolg gewesen. Nur einmal reichte es bis zum Finale für zweistellige Marktanteile, in der vergangenen Woche erreichte die Show mit 6,1 Prozent Marktanteil ihren Tiefpunkt - musste da aber auch gegen den Confed Cup antreten. Legt man die gewichteten Zahlen, die einige Tage nach der Ausstrahlung kommen, zugrunde, lief es zwar etwas besser, ein durchschlagender Erfolg war die aufwendige Show aber dennoch nicht. Zum Finale sah es nun wieder deutlich besser aus: 1,43 Millionen Menschen schalteten ein und sahen den Sieg von Oliver Pocher, 820.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 10,4 Prozent.

Marktanteils-Trend: Global Gladiators



Es war also ein versöhnliches Ende für die Show, die bei ProSieben nicht so recht in Gang kommen wollte. Spektakuläre Bilder und viele Schlagzeilen in der Boulevardpresse reichten offenbar nicht aus, um genügend Menschen am Donnerstagabend regelmäßig vor das TV-Gerät zu bringen. Und so kommt die Show im Schnitt nun auf 1,31 Millionen Zuschauer und nur 9,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Am Donnerstag hatte ProSieben aber ohnehin ganz andere Probleme: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,4 Prozent lag man sogar hinter Sat.1. Grund dafür unter anderem: Nach "Global Gladiators" schalteten die Menschen ab. So kam "red" nur auf 7,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Two and a Half Men" blieb danach ebenfalls einstellig. Am Nachmittag rissen unterdessen die "Simpsons" ein großes Loch: Nachdem "The Big Bang Theory" zuvor noch 17,4 Prozent Marktanteil holte, fiel die gelbe Familie im Anschluss auf schlechte 8,8 und 7,9 Prozent. "The Middle" verharrte danach auf diesem Niveau. Am Vorabend enttäuschte das Doppel aus "Simpsons" (9,2 Prozent) und "The Big Bang Theory" (7,1 Prozent), das zog dann auch "Galileo" nach unten, das nur auf 8,9 Prozent kam.

