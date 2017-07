"Ralph reichts" beschert Vox einen tollen Abend

© VOX

Nachdem am Vorabend bereits die süßen Tierbabys überzeugend liefen, konnte Vox dank des Animationsfilms "Ralph reichts" auch in der Primetime punkten. Etwas schwerer tat sich derweil Aiman Abdallah mit "Galileo Big Pictures" bei ProSieben.



09.07.2017 - 09:17 Uhr von Marcel Pohlig 09.07.2017 - 09:17 Uhr

Vox konnte sich am Samstag nicht nur auf seine Tierbabys verlassen, sondern überzeugte anschließend in der Primetime auch mit dem Disney-Film "Ralph reichts". Der Animationsfilm brachte es insgesamt zwar nur auf 820.000 Zuschauer und dreieinhalb Prozent. In der Zielgruppe war der Film allerdings etwas beliebter und unterhielt zur besten Sendezeit im Schnitt 580.000 Zuschauer. Vox erreichte damit einen Marktanteil von tollen 8,9 Prozent.

Besagte "Tierbabys – Süß und wild!" wurden im Vorabendprogramm von durchschnittlich 1,07 MIllionen Zuschauern gesehen, womit insgesamt ein Marktanteil von 6,1 Prozent erreicht wurde. In der Zielgruppe stand gar ein wahrlich toller Wert von 10,1 Prozent auf der Uhr. 450.000 Zuschauer schalteten hier ein. Schwerer taten sich die Kölner am späteren Abend, als die Brücke von "Ralph reichts" zu "Medical Detectives" nicht wirklich gelang und die Kriminaldoku nur 220.000 Zuschauer in der Zielgruppe ansprach. Mehr als dreieinhalb Prozent waren damit zunächst nicht drin. Die zweite FOlge steigerte sich allerdings um 100.000 Zuschauer auf 6,0 Prozent, nach Mitternacht sahen dann sogar 430.000 Zuschauer in der Zielgruppe zu. Vox erreichte damit sehr gute 10,3 Prozent. Insgesamt sahen nun 880.000 Zuschauer zu und damit sogar mehr als in der Primetime.

Aiman Abdallah tat sich unterdessen mit seinem "Galileo Big Pictures" zum Thema "Einzigartig!" bei ProSieben schwerer. Im Schnitt wurde die mehr als drei Stunden lange Sendung von 590.000 Zuschauern gesehen. ProSieben erreichte damit 9,2 Prozent, womit "Galileo Big Pictures" leicht unter dem ohnehin schwachen Senderschnitt landete. Eine anschließende Wiederholung aus der Reihe brachte es auch nur auf 9,7 Prozent. Auch die reguläre Variante von "Galileo" im Vorabendprogramm konnte nicht wirklich viel bewegen und musste sich mit 410.000 Zuschauern und 9,2 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Insgesamt schalteten 620.000 Zuschauer ein; bei "Galileo Big Pictures" waren es im Anschluss in der Primetime 970.000 Zuschauer und 4,4 Prozent.

Zumindest zur besten Sendezeit lief es für Sat.1 ein wenig besser. "Big Game – Die Jagd beginnt" wurde dort nämlich von insgesamt 1,76 Millionen Zuschauern gesehen und erzielte damit insgesamt bereits gute 7,6 Prozent. Noch besser lief es in der Zielgruppe, in der sich 660.000 Zuschauer von dem Streifen unterhalten ließen. Sat.1 erreichte damit tolle 10,2 Prozent. Im Anschluss profitierte Sat.1 davon allerdings nur bedingt. "Zwei vom alten Schlag" interessierte nämlich nur noch 460.000 Zuschauer, wodurch der Marktanteil auf unterdurchschnittliche 7,6 Prozent nach unten zeigte. Insgesamt blieben nur 900.000 Zuschauer dran. Dies entspricht einem Marktanteil von 4,7 Prozent. Mit "Sag' kein Wort" waren ab kurz nach Mitternacht in der Zielgruppe dann gar nur noch 5,7 Prozent drin.

