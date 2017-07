Fehlstart für Sat.1-"Augenblick" hilft RTL aus der Patsche

© Sat.1

Bittere Zahlen für Sat.1: Nur sehr wenige wollten sich am Sonntagvorabend auf das ungewöhnliche Format "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte" einlassen. Dass zudem auch ProSieben schwächelte, verhalf dem RTL-Format "Spektakulär" zu unverhofft hohen Quoten



10.07.2017 - 09:09 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 09:09 Uhr

"Es ist zum Heulen", betitelten wir gestern unsere TV-Kritik zum sehenswerten Sat.1-Format "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte". Zum Heulen könnte beim Blick auf die Quoten heute aber auch den Verantwortlichen zumute sein: Gerade mal 780.000 Zuschauer wollten sich am Sonntag ab 18:55 Uhr auf die Sendung einlassen. Das entsprach beim Gesamtpublikum nur einem Marktanteil von 3,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es nur unwesentlich besser: Mit 4,6 Prozent Marktanteil blieb "Der Augenblick" auch hier weit unter dem Soll.

Auch ProSieben hatte am Sonntagvorabend unter Zuschauerschwund zu leiden. Der "Green Seven Report", mit dem ProSieben die Woche beendete, in der mehrfach Umwelt-Themen auf dem Programm standen, musste sich am Vorabend mit enttäuschenden 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben. Die Gesamt-Reichweite lag mit 750.000 Zuschauern sogar noch unter der des Sat.1-Formats.

ProSiebenSat.1 leistete mit dem schwachen Sonntagvorabend damit Aufbauarbeit für das RTL-Format "Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte", das in der vergangenen Woche noch mit schwachen 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in die neue Staffel gestartet war, sich nun aber auf 16,0 Prozent steigern konnte. 2,4 Millionen Zuschauer schalteten hier insgesamt ein. Dafür erlebte RTL am Nachmittag schon eine Enttäuschung: Die neu aufgelegten "Autohändler" ohne Jörg und Dragan starteten mit nur 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schwach.

Stark präsentierte sich am Sonntagvorabend auch wieder Vox, wo "Hot oder Schrott - Die Allestester" 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr - und das, obwohl es sich nur um eine Wiederholung handelte. "Biete Rostlaube, suche Traumauto" tat sich zuvor mit 6,0 Prozent Marktanteil deutlich schwerer. Stärker als Sat.1 war am Vorabend übrigens auch kabel eins, das mit einer Wiederholung von "Rosins Restaurants" gute 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte.

