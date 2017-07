Großes Interesse am Türkei-Themenabend bei Arte

© ARTE

Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat Arte einen Themenabend rund um das Land veranstaltet und damit richtig gute Quoten eingefahren. Die meisten Zuschauer hatte am Dienstag Das Erste.



12.07.2017 - 09:35 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2017 - 09:35 Uhr

Rund um den Jahrestag des Putschversuchs in der Türkei sind bereits einige Berichte und Dokus zum Thema gelaufen, viele weitere werden noch folgen. Arte hat am Dienstag einen ganzen Türkei-Themenabend gezeigt und damit durchgängig gute Quoten erzielt. Schon die erste Doku des Abends, "Erdogan - Im Rausch der Macht", sahen sich zur besten Sendezeit 670.000 Menschen an. Insgesamt lag der Marktanteil bei 2,4 Prozent, aber auch bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren wurden noch 2,0 Prozent gemessen.

Zur Erinnerung: Arte kommt normalerweise beim Gesamtpublikum auf rund einen Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum liegt man für gewöhnlich etwas unter dieser Marke. Weit überdurchschnittlich ging es für Arte am Dienstag nach der ersten Doku weiter. "Exil Deutschland - Abschied von der Türkei" kam noch auf 1,9 bei allen und 1,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern. Insgesamt sahen 540.000 Menschen zu.

"Türkei: Ringen um Demokratie" wollten ab 22:10 Uhr noch 350.000 Zuschauer sehen, auch hier war man der zwei vor dem Komma deutlich näher als der eins. "Stunde Null - Wohin steuert die Türkei?" kletterte dann am späten Abend wieder auf 2,2 Prozent Marktanteil, 310.000 Zuschauer waren noch mit dabei. Beim jungen Publikum erreichte Arte mit der Doku sogar sehr gute 2,5 Prozent.

Die meisten Zuschauer erreichte am Dienstag Das Erste mit seinen Serien. "Um Himmels Willen" kam zunächst auf 4,65 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss auf 5,19 Millionen. Mit 16,5 und 18,0 Prozent Marktanteil lag man weit vor der Konkurrenz. Mit Victoria von Schweden kam "ZDFzeit" aber auch auf zufriedenstellende 3,64 Millionen Zuschauer sowie 12,9 Prozent Marktanteil. Dank seines starken Tagesprogramms sicherten sich die Mainzer mit 13,4 Prozent Marktanteil zudem die Tagesmarktführerschaft am Dienstag, Das Erste kam trotz seinen Serien nur auf 10,9 Prozent.

Teilen