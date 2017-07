"Aktenzeichen XY" siegt mit mehr als fünf Mio Zuschauern

© ZDF/Thomas R. Schumann

"Aktenzeichen XY" hat am Mittwoch mehr als fünf Millionen Zuschauer zum Einschalten gebracht und sich damit den ungefährdeten Tagessieg gesichert. Beim jungen Publikum lag allerdings RTL mit seiner "Bachelorette" vorn.



13.07.2017 - 09:21 Uhr von Timo Niemeier 13.07.2017 - 09:21 Uhr

Die letzte Ausgabe von "Aktenzeichen XY" erreichte Mitte Juni nur etwas mehr als vier Millionen Zuschauer und war damit die schwächste seit mindestens sechseinhalb Jahren. Die Folge lief allerdings auch vor einem Feiertag - in dieser Woche ließ Rudi Cerne nun wieder die Muskeln spielen. 5,22 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, das entsprach 17,9 Prozent Marktanteil und ist zudem die höchste Reichweite seit Anfang April. Klar, dass das auch für den Tagessieg reichte.

Damit lag das ZDF auch deutlich vor dem Drama im Ersten: "Die Frau in Gold" erreichte 3,99 Millionen Zuschauer und brachte es damit auf gute 13,7 Prozent. Beim jungen Publikum war die Sache ebenso eindeutig: Hier erreichte "XY" 1,17 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, Das Erste kam zur gleichen Zeit auf 680.000. Und während der Film 7,4 Prozent holte, erreichte Rudi Cerne 12,7 Prozent.

"Aktenzeichen XY" musste sich bei den jungen Zuschauern damit aber RTL geschlagen geben. Dort lief es für die "Bachelorette" mit 1,31 Millionen Zuschauern und 14,4 Prozent noch etwas besser, insgesamt sahen 2,18 Millionen die Kuppelshow. Noch besser lief es in der Zielgruppe am Mittwoch lediglich für "GZSZ": Die Soap erreichte am Vorabend starke 20,7 Prozent Marktanteil und 1,47 Millionen junge Zuschauer. 2,67 Millionen Menschen sahen insgesamt zu.

Sat.1 konnte derweil auch mit der zweiten Ausgabe von "Wir sind Deutschland" nichts reißen. Nur 1,55 Millionen Menschen waren mit dabei, 770.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug schlappe 8,5 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sich die Sendung mit Ulrich Meyer damit aber leicht steigern.

Teilen