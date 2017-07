"Bares für Rares" ist erneut nicht zu stoppen

© ZDF

Im Vergleich zur ersten Primetime-Ausgabe hat "Bares für Rares" zwar einige Zuschauer verloren, Horst Lichter war aber erneut Quotenkönig. Und auch sonst dominierte das ZDF am Donnerstag die Konkurrenz nach Belieben.



14.07.2017 - 08:53 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 08:53 Uhr

Mit 6,38 Millionen Zuschauern hat "Bares für Rares" vor rund einem Monat einen sehr gelungenen Einstand in der Primetime gefeiert. Die zweite Ausgabe konnte nicht ganz mithalten, erreichte mit 5,80 Millionen Zuschauern aber erneut einen Top-Wert. Keine andere Sendung hatte am Donnerstag noch mehr Zuschauer - Tagessieg. Jeder fünfte Fernsehzuschauer sah zur besten Sendezeit das ZDF-Programm, der Marktanteil lag bei 21,2 Prozent.

Beim jungen Publikum musste das ZDF dieses Mal RTL den Tagessieg überlassen, hier erreichte "Bares für Rares" aber erneut sehr gute 12,5 Prozent Marktanteil. 1,03 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Und auch sonst dominierte das ZDF: Das "heute-journal" kam im Anschluss auf 4,96 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent, "SOKO Stuttgart" und "Notruf Hafenkante" überzeugten am Vorabend mit 2,75 und 2,84 Millionen Zuschauern sowie 18,4 und 12,9 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag lockte "Bares für Rares" übrigens 2,53 Millionen Zuschauer an, das sorgte ebenfalls für richtig gute 25,1 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,6 Prozent lagen die Mainzer dann auch wieder deutlich in Front. Das Erste musste sich mit Platz zwei und 10,3 Prozent begnügen - dabei lief es in der Primetime eigentlich gar nicht so schlecht. "Der Bozen-Krimi: Das fünfte Gebot" erreichte 3,71 Millionen Menschen, das entsprach 13,6 Prozent Marktanteil. Bei "Kontraste" (2,66 Mio) schalteten die Zuschauer dann aber ab. "Nuhr ab 18" meldete sich am späten Abend schließlich auf gewohntem Niveau zurück: 1,32 Millionen Zuschauer entsprachen hier 7,8 Prozent. Den höchsten Marktanteil neben der "Tagesschau" erzielte im Ersten "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend: 2,13 Millionen Zuschauer sorgten hier für 14,9 Prozent.

