Aiman Abdallahs "Antwortshow" geht völlig unter

© ProSieben/Martin Saumweber/Arne Weychardt

Die mit mehr als drei Stunden Sendezeit äußert großzügig ausgelegte "Antwortshow" mit Aiman Abdallah hat ProSieben den gesamten Donnerstag verhagelt. An die Spitze setzte sich derweil RTL, bei Sat.1 lief’s mit Krimis rund.



14.07.2017 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 09:15 Uhr

Eigentlich hatte ProSieben "Noch Fragen? Die Antwortshow" mit Aiman Abdallah für den vorigen Herbst angekündigt. Vielleicht wusste man da aber schon, dass die Show wohl nicht der große Zuschauermagnet sein würde und nahm sie deshalb kommentarlos aus dem Programm. Doch auch im Sommerprogramm war für das Format jetzt überhaupt nichts zu holen: Nur 970.000 Zuschauer sahen sich das mehr als dreistündige Spektakel an, rund die Hälfte davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Die bittere Bilanz für ProSieben: 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und ein völlig verhagelter Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,5 Prozent. Aiman Abdallah musste sich nicht nur RTL, Sat.1 und dem ZDF geschlagen geben, auch Vox lag mit seinen Filmen deutlich vor der Show und auch der "Bozen-Krimi" im Ersten hatte mehr junge Zuschauer. Selbst einen "Frauentausch"-Wiederholung war ab 22 Uhr erfolgreicher.

Den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte sich RTL mit einer "Lehrer"-Wiederholung ab 21:15 Uhr, die auf 1,09 Millionen junge Zuschauer sowie 12,6 Prozent Marktanteil kam. Die erste Folge des Abends lief ebenfalls auf diesem Niveau. Insgesamt steigerte sich die Reichweite von zunächst 1,65 auf später 1,89 Millionen. Zufrieden sein kann man bei Sat.1: "Criminal Minds: Beyond Borders" kam auf 10,9 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 1,72 Millionen Menschen zu. Die Serie erreichte damit zum zweiten Mal in Folge einen zweistelligen Marktanteil. Zwei alte "Criminal Minds"-Folgen hielten sich noch bei ebenfalls guten 10,4 und 9,7 Prozent.

Teilen