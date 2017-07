Frauenfußball stark, Jauch einstellig, "MacGyver" erstaunt

© ARD

Aus sportlicher Sicht war noch Luft nach oben, mit den Zuschauerzahlen für das erste Spiel der deutschen Elf bei der Frauen-Fußball-EM kann man beim Ersten hingegen hochzufrieden sein. Ein starker Abend war's auch für Sat.1, RTL hatte große Probleme



18.07.2017

5,97 Millionen Zuschauer sahen das torlose Remis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zum Start in die Fußball-EM am Montagabend im Ersten. Damit sicherte sich die Übertragung problemlos den Tagessieg beim Gesamtpublikum. 21,7 Prozent betrug der Marktanteil. Stärkster Verfolger war hier der ZDF-Film "Neben der Spur - Amnesie", den 4,05 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern war der Frauen-Fußball weniger stark gefragt, auch hier reichte es aber mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent für den Spitzenplatz in der Primetime. Mehr junge Zuschauer hatte am Montag nur "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", das am Vorabend RTL 17,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bescherte.

In der Primetime hatte RTL dann hingegen wenig zu lachen. "500 - Die Quiz-Arena" stürzte erstmals unter die 10-Prozent-Marke. Nach ohnehin schon ernüchternden Werten in den letzten Wochen, sah es diesmal mit nur 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen richtig schlecht aus. 2,59 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Dass die Fußball-Konkurrenz hier nur sehr bedingt als Ausrede taugt, zeigt der Blick auf die Konkurrenz. So steigerte sich bei Sat.1 "MacGyver" sogar auf den besten Wert seit der Auftakt-Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag um 20:15 Uhr bei starken 12,4 Prozent, die zweite Folge des Abends erreichte noch 11,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 1,81 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Bei ProSieben startete "The Big Bang Theory" zwar mit 9,8 Prozent Marktanteil schwach in den Abend, steigerte sich dann aber zur vierten Folge auf 12,3 Prozent. "Two and a half Men" pendelte danach dann wieder um die 10-Prozent-Marke.

