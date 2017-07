"Pure Genius" kann nicht mit "Grey's" mithalten

© NBC Universal

Die neue Krankenhausserie "Pure Genius" hat zum Auftakt bei ProSieben nur magere Werte eingefahren, danach ging es aber noch einmal spürbar zurück. Doch auch Vox hatte mit seinen US-Serien am Abend kein Glück.



20.07.2017 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 09:24 Uhr

In den vergangenen Wochen hat "Grey’s Anatomy" stets gute Quoten in der Mittwochs-Primetime von ProSieben geholt und hat damit die Serien-Fahne hochgehalten. Alle im Anschluss gezeigten Formate liefen meist deutlich schlechter. Nun hat ProSieben das Staffelfinale von "Grey’s Anatomy" gezeigt, will thematisch aber an der Krankenhausserie anknüpfen und zeigt daher seit dieser Woche das kurzlebige "Pure Genius". Zum Auftakt gab es nun sehr durchwachsene Quoten.

920.000 Zuschauer sahen sich die erste Folge von "Pure Genius" an, 630.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug nur 8,3 Prozent. "Grey’s Anatomy" kam in den vergangenen Wochen regelmäßig auf zweistellige Werte. Der Krankenhausserie ist damit kein erfolgreicher Einstand geglückt, im Anschluss ging es aber noch deutlich bergab. "This Is Us" kam nur noch auf 6,1 Prozent Marktanteil, 670.000 Zuschauer blieben dran. "Code Black" bildete mit 5,4 Prozent schließlich den Tiefpunkt. Dass ProSieben sich am Ende auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent rettete, hat der Sender vor allem seinen starken US-Sitcoms in der Daytime zu verdanken.

Auch Vox hatte mit US-Dramaserien in der Primetime kein Glück. Zwei alte Folgen von "Rizzoli & Isles" blieben zunächst bei jeweils 5,2 Prozent Marktanteil hängen, "Major Crimes" lief danach mit 5,5 Prozent nicht viel besser. Und eine neue Folge von "How to get away with murder" wollten ab kurz nach 23 Uhr nur noch 580.000 Menschen sehen, das entsprach 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Schwach präsentierte sich am Mittwoch auch die Daytime: "Shopping Queen" kam hier etwa nur auf 5,0 Prozent Marktanteil, "4 Hochzeiten und eine Traumreise" holte danach sogar nur noch 4,1 Prozent.

Teilen