"Bachelorette" legt zu, Sat.1-Experiment geht schief

Eine Woche vor dem Finale hat die "Bachelorette" bei RTL leicht zulegen können, auch "Stern TV" lief danach sehr gut. Völlig desaströs verlief der Abend dagegen für Sat.1, wo das "100-Tage-Experiment" nur wenige Zuschauer fand.



20.07.2017 - 09:36 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 09:36 Uhr

In der kommenden Woche steht das Finale der RTL-Kuppelshow "Bachelorette" an - doch schon jetzt konnte die Sendung in der Gunst der Zuschauer zulegen. 2,22 Millionen Menschen sahen sich die vorletzte Folge an, 15,8 Prozent Marktanteil wurden in der werberelevanten Zielgruppe gemessen. Es ist der zweitbeste Wert der laufenden Staffel, nur im Juni lief es einmal mit 16,0 Prozent besser. 1,23 Millionen der Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Auch "Stern TV" überzeugte im Anschluss noch mit 2,04 Millionen Gesamtzuschauern und 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Nichts zu lachen hatte dagegen Sat.1: "Jetzt oder Nie - Das 100-Tage-Experiment" ging an den meisten Zuschauern völlig vorbei. Nur 630.000 Menschen sahen sich das Format zur besten Sendezeit an, davon kamen nur 410.000 aus der Zielgruppe. Der Marktanteil lag bei entsprechend schlechten 5,3 Prozent. Die "Sat.1 Reportage" und die "Spiegel TV Reportage" blieben danach bei 6,3 und 5,8 Prozent hängen. Bitter: Die "Jetzt oder Nie"-Wiederholung ab 0:30 Uhr erreichte nur noch 80.000 Zuschauer, der Marktanteil betrug 1,1 Prozent.

Diesen extrem schwachen Werten hat es Sat.1 zu verdanken, dass man am Ende bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,4 Prozent Marktanteil stand. Da halfen auch ein paar zweistellige Marktanteile in der Daytime oder das gewohnt gute "Frühstücksfernsehen" nichts. RTL sicherte sich mit 13,1 Prozent die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum und lag insgesamt mit 9,2 Prozent sogar auf Platz zwei - noch vor dem Ersten.

