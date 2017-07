ZDF gewohnt stark, Das Erste landet hinter RTL

© ARD

Während das ZDF am Mittwoch beim Gesamtpublikum nach Belieben dominierte, hatte Das Erste große Probleme. Letztendlich landete man sogar noch hinter RTL, aber nicht nur der Abend machte Probleme.



20.07.2017 - 09:51 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 09:51 Uhr

Mit 13,8 Prozent Tagesmarktanteil hat sich das ZDF die ungefährdete Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum gesichert. Dahinter landete nicht wie so oft Das Erste, sondern RTL. Während die Kölner auf 9,2 Prozent kamen, musste sich Das Erste mit vergleichsweise schwachen 9,0 Prozent begnügen. Und das hat einige Gründe: So erreichte am Vormittag kein einziges Format einen zweistelligen Marktanteil. Erst das "Mittagsmagazin", das in dieser Woche vom ZDF kommt, kletterte auf 10,0 Prozent.

Danach überzeugten, neben der "Tagesschau" um 20 Uhr, nur die Übertragung der 17. Etappe der Tour de France und "Wer weiß denn sowas?". Während das Radrennen von 1,41 Millionen Menschen gesehen wurde und so auf 12,3 Prozent Marktanteil kam, unterhielt das Quiz sogar 2,13 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil kletterte hier auf 14,0 Prozent. Danach war es das aber auch schon wieder mit den guten Quoten: Im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?" fiel "Hubert und Staller" auf 1,57 Millionen Zuschauer und 8,0 Prozent zurück.

In der Primetime wollten nur 2,78 Millionen Menschen das Drama "Gracia Patricia - Fürstin von Monaco" sehen, das entsprach 10,9 Prozent Marktanteil. Eine Sondersendung zum Deutschland-Besuch von Prinz William und Kate kam danach auf nur noch 1,77 Millionen Zuschauer und 7,1 Prozent. Das ZDF unterhielt zur besten Sendezeit mit "Marie Brand und der schöne Schein" 4,77 Millionen Zuschauer und erreichte damit 18,7 Prozent Marktanteil. Dafür rutschte "dunja hayali" am späten Abend erstmals unter die Marke von zwei Millionen Zuschauern. Wurde diese in den zwei Wochen zuvor noch locker übersprungen, schalteten jetzt nur 1,76 Millionen Menschen ein, 9,0 Prozent Marktanteil waren die Folge - auch das war ein neues Staffeltief.

