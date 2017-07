DMAX, Nitro und Maxx überzeugen mit starken Quoten

© Discovery Networks Deutschland

In der hinteren TV-Reihe haben am Mittwoch einige kleinere Sender mit guten Quoten auf sich aufmerksam gemacht, darunter unter anderem DMAX, RTL Nitro und ProSieben Maxx. DMAX lag am Abend sogar auf Augenhöhe mit ProSieben.



20.07.2017 - 10:14 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2017 - 10:14 Uhr

Einige kleine Sender haben am Mittwoch richtig gute Quoten erzielt. An erster Stelle muss da DMAX erwähnt werden: Der Männersender erreichte in der jungen Zielgruppe einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent und war damit der erfolgreichste Sender hinter den "großen Acht". Vor allem die Pfandleiher in der Primetime waren sehr gefragt: "Hardcore Prawn - Das härteste Pfandhaus Detroits" erreichte schon zu Beginn des Abends 270.000 Zuschauer und 2,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Die Pfandleiher konnten sich im weiteren Verlauf des Abends aber konstant steigern und kamen so ab 21:45 Uhr auf 580.000 Zuschauer. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag zu dieser Uhrzeit bei starken 6,0 Prozent - DMAX hätte um ein Haar sogar ProSieben überholt, das mit der US-Serie "This Is Us" gar nicht mehr so weit entfernt war. "Queen of the South", die erste Dramaserie bei DMAX überhaupt, konnte da nicht mithalten und fiel im Anschluss auf 1,5 Prozent. Eine zweite Folge holte danach aber schon wieder deutlich bessere 2,6 Prozent. Doch auch bei ProSieben Maxx kann man sehr zufrieden sein: "Vikings" erreichte 370.000 Zuschauer und 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der mit Abstand beste Wert, den die Serie bislang beim Sender erzielt hat. Die Wrestling-Show "Raw" wollten danach noch 290.000 Menschen sehen, der Marktanteil kletterte leicht auf 3,3 Prozent. RTL Nitro überzeugte am Mittwoch mit US-Serien: Zwei Folgen von "Law & Order: SVU" kamen zunächst auf 380.000 und 430.000 Zuschauer. Die Marktanteile beim jungen Publikum betrugen gute 2,6 und 2,5 Prozent. Das half im Anschluss auch "American Crime" ein wenig. Die Serie erreichte mit der ersten Folge des Abends 1,4 Prozent Marktanteil und damit einen ihrer besseren Werte. Danach bröckelten die Quoten etwas und gingen bis auf 0,9 Prozent zurück.

