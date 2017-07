Kerner hält seine Zuschauer, Bozen-Krimi aber klar vorn

© ZDF/Wielandt GmbH

Die zweite Ausgabe von "Da kommst du nie drauf" hatte im ZDF genauso viele Zuschauer wie die erste Anfang Juni. Gegen einen alten "Bozen-Krimi" im Ersten kam die Show aber nicht an. Wirklich gut schlug sich Kerner unterdessen bei den Jüngeren.



21.07.2017 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 21.07.2017 - 09:07 Uhr

Nach dem gelungenen Auftakt für "Da kommst du nie drauf" mit Johannes B. Kerner Anfang Juni lief am Donnerstagabend nun die zweite Ausgabe der Show, die sich hemmungslos am Erfolgsrezept von "Wer weiß denn sowas?" bedient. 3,56 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein - und damit exakt genauso viele wie beim Erstling. Weil diesmal die TV-Nutzung aber allgemein höher war, fiel der Marktanteil geringer aus: 12,8 Prozent wurden beim Gesamtpublikum gemessen - das waren solide Werte, die allerdings sogar leicht unter dem aktuellen Senderschnitt lagen.

"Da kommst du nie drauf" erreichte diesmal allerdings im Schnitt ein jüngeres Publikum als beim ersten Mal. Hatte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen damals noch bei mäßigen 6,1 Prozent gelegen, so reichte es diesmal für erfreulich gute 8,6 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe. Egal ob bei Jung oder Alt: Erfolgreicher als die Kerner-Show war das "heute-journal" direkt im Anschluss. 4,22 Millionen Zuschauer sahen ab 21:45 Uhr zu, das entsprach Marktanteilen von 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Illner-Ersatz "Stolzes Sizilien" hielt sich mit 2,74 Millionen Zuschauern und 13,0 Prozent Marktanteil danach ebenfalls gut.

Den Tagessieg musste das ZDF aber dem Ersten überlassen. Dort setzte man auf eine Wiederholung des "Bozen-Krimis: Herz-Jesu-Blut" - und der knackte auch bei der zweiten Ausstrahlung nochmal die 5-Millionen-Marke. 5,05 Millionen Zuschauer waren es letztlich, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 18,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar schlechter, 7,6 Prozent Marktanteil waren aber zumindest ein solider Wert. Am Vorabend kommt unterdessen "Wer weiß denn sowas?" wieder richtig in Schwung: 2,4 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstag ein, mit 15,4 Prozent Marktanteil wurde der bislang beste Wert dieser Staffel erzielt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 8,8 Prozent Marktanteil gut aus.

Am Nachmittag hieß Das Erste bereits die britischen Royals William & Kate willkommen. 1,09 Millionen Zuschauer sahen die Übertragung ab kurz nach 14 Uhr. Allzu groß war das Interesse somit nicht: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 4,9 Prozent Marktanteil erzielt.

