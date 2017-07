RTL II: Soaps stark wie lange nicht, Primetime-Film solide

© RTL II

"Berlin – Tag & Nacht" bestätigte den noch jungen Jahresbestwert und "Köln 50667" lief so stark wie seit April nicht mehr: Die Soaps machen RTL II am Freitag froh, in der Primetime lief es immerhin solide. Anders lief es bei ProSieben, das am Vorabend und am Abend enttäuschte.



22.07.2017 - 09:21 Uhr von Marcel Pohlig 22.07.2017 - 09:21 Uhr

Von der Free-TV-Premiere des Spielfilms "Die Frau in Schwarz 2: Engel des Todes" dürften sich die Verantwortlichen in Grünwald sicherlich ein bisschen mehr versprochen haben. Nur 670.000 Zuschauer schalteten den Spielfilm zur besten Sendezeit bei RTL II ein, das damit insgesamt 2,7 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 390.000 Zuschauer den Streifen ein, der mit 5,4 Prozent zwar solide, aber eben auch nicht überragend lief. Mies wurde es dann aber im Anschluss: "Wolfman" ließ den Marktanteil mit 190.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf nur noch 2,9 Prozent purzeln.

Dafür lief es allerdings am Vorabend grandios. "Berlin – Tag & Nacht" bestätigte dort nämlich noch einmal den erst vor zweieinhalb Wochen aufgestellten jahresbestwert von 13,2 Prozent. 620.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein; insgesamt waren es 830.000 Zuschauer. Auch für den Ableger "Köln 50667" lief es zuvor angesichts eines Marktanteils von elfeinhalb Prozent prächtig. Das ist der stärkste Wert seit Anfang April und ohnehin wurde die Zweistelligkeit seitdem nur zweimal erreicht. 440.000 Zuschauer waren in der Zielgruppe dabei; insgesamt waren es 590.000 Zuschauer. Auch die "RTL II News" profitierten von der Stärke der Soaps und erreichten in der Zielgruppe 580.000 Zuschauer und tolle 10,0 Prozent.

Bei RTL II informierten sich damit auch mehr Junge als bei den "Sat.1 Nachrichten", die vor dem Start der Primetime von 370.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen wurden und damit auf einen Marktanteil von 6,6 Prozent kamen. Dafür war der Hangover in der Primetime diesmal nicht so groß wie noch vor einer Woche. "Hangover 3" erzielte mit 610.000 Zuschauern nämlich 8,6 Prozent; insgesamt entschieden sich 890.000 Zuschauer für den Streifen. Gut ist aus Quotensicht außerdem, dass im Anschluss nur nicht mehr "Jetzt wird's tierisch" läuft, sondern Sat.1 auf zuschauerstärkere Wiederholungen der "Knallerfrauen" setzt, die Marktanteile von 8,6 und 9,2 Prozent erreichten. Auch "Old Ass Bastards" lief dadurch plötzlich wieder gut und erzielte 8,5 Prozent.

Gar nicht gut verlief der Freitag unterdessen für ProSieben. Am Vorabend landete der Sender deutlich hinter RTL II und erreichte mit den "Simpsons" und "The Big Bang Theory" nur knapp über sechs Prozent. "Galileo" wollten anschließend nur 420.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, womit lediglich 8,6 Prozent erreicht wurden. Und auch in der Primetime lief es mit dem Spielfilm "Planet der Affen: Prevolution", der zu Jahresbeginn als Wiederholung noch knapp über zehn Prozent holte und alleine in der Zielgruppe eine Million unterhielt, u.a. gegen die Fußball-EM im Ersten nicht gut. Diesmal schalteten nur noch 490.000 Zuschauer ein. Mehr als miese 6,8 Prozent waren damit nicht zu holen, auch insgesamt war der Film mit 930.000 Zuschauern kein Hit. Immerhin: "Krieg der Welten" besserte sich anschließend auf insgesamt 1,02 Millionen Zuschauer und 9,4 Prozent in der Zielgruppe.

Teilen