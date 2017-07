NDR punktet mit Pflaume, Nitro mit "From Dusk Till Dawn"

© NDR

"Kaum zu glauben" durfte am Samstagabend mit einer XXL-Ausgabe ran und sorgte für starke Quoten, während der MDR mit der "Starnacht am Wörthersee" punktete. Bei RTL Nitro startete "From Dusk Till Dawn" ordentlich, Eurosport 1 überzeugte mit der Tour de France.



23.07.2017 - 10:00 Uhr von Marcel Pohlig 23.07.2017 - 10:00 Uhr

Nicht nur bei den großen Hauptprogrammen gab es am Samstagabend Showprogramm, auch bei den Dritten wurde auf diese Form der Unterhaltung gesetzt. Richtig gut lief es dabei für das NDR Fernsehen: Die XXL-Ausgabe von "Kaum zu glauben!" wurde bundesweit von 1,23 Millionen Zuschauern gesehen, womit Kai Pflaume und Co. sehr starke 5,3 Prozent erreichten. In der Zielgruppe erreichte die Show im Schnitt 150.000 Zuschauer, womit 2,3 Prozent erzielt wurden. Im eigenen Sendegebiet schalteten insgesamt im Schnitt 530.000 Zuschauer ein, womit das NDR Fernsehen im Norden 11,4 Prozent markierte.

Beim MDR Fernsehen entschied man sich dagegen für die von Alfons Haider und Barbara Schönberger moderierte "Starnacht am Wörthersee". Die Live-Show, die gemeinsam mit dem ORF entstanden ist, wurde von 1,06 Millionen Zuschauern gesehen und erreichte damit einen Marktanteil von guten 4,6 Prozent. Im eigenen Sendegebiet begeisterte das MDR Fernsehen mit der Show 360.000 Zuschauer und brachte es somit auf einen Marktanteil von 13,7 Prozent. Bundesweit sahen übrigens 120.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zu, womit die "Starnacht am Wörthersee" einen Marktanteil von 1,8 Prozent erreichte.

Bei RTL Nitro legte die Serienfassung von "From Dusk Till Dawn" derweil einen ordentlichen Start hin. 340.000 Zuschauer sahen die erste Ausgabe, bei der zweiten blieben 250.000 Zuschauer dran. In der Zielgruppe steigerte sich "From Dusk Till Dawn" sogar von 100.000 auf 120.000 Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich von 1,7 auf 2,5 Prozent nach oben. In der Primetime unterhielten die Kölner mit "Walker, Texas Ranger" zunächst 340.000 Zuschauer und steigerten sich bis zur dritten Folge auf 430.000 Zuschauer. In der Zielgruppe ging es von 90.000 auf 140.000 Zuschauer nach oben. RTL Nitro erzielte damit Marktanteile von 1,5 bis 2,2 Prozent.

Eurosport 1, das am Samstag auf einen Tagesmarktanteil von insgesamt sehr guten 1,7 Prozent kam, überzeugte unterdessen noch einmal mit der Tour de France. Die vorletzte Etappe wurde im Schnitt von 390.000 Zuschauern gesehen und erreichte damit einen sehr starken Marktanteil von 3,6 Prozent. In der Zielgruppe lief es nicht ganz so stark, mit 60.000 Zuschauern erreichte Eurosport 1 hier aber immerhin auch gute 1,7 Prozent. Das anschließende Spiel der Isländerinnen gegen die Schweiz bei der aktuellen Fußball-EM wollten dann insgesamt noch 240.000 Zuschauer sehen, was 1,6 Prozent entspricht. In der Zielgruppe waren mit dem Spiel nur noch 30.000 Fußballfans zu begeistern, womit Eurosport 1 nur noch 0,8 Prozent erreichte.

Die Begegnung bei Eurosport 1 war dabei noch gefragter als die in der Primetime übertragene Partie Frankreichs gegen Österreich beim ARD-Kanal One. Die wurde insgesamt nur von 200.000 Zuschauern gesehen, womit One seinen Sendernamen verfehlte und nur 0,9 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 40.000 Zuschauer ein, was 0,6 Prozent entsprach. Die Vorberichte wurden in der Zielgruppe von 10.000 Zuschauern gesehen (0,2 Prozent). Insgesamt schalteten vor dem Spiel 80.000 Zuschauer ein. Mit dem "Lindenstraße"-Marathon am Vorabend erreichte One derweil nur zwischen 20.000 und 70.000 Zuschauer und Marktanteile von 0,1 bis 0,4 Prozent. In der Zielgruppe waren maximal 20.000 Zuschauer, anfangs auch keine, dabei.

