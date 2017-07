ZDFneo und RTL Nitro überzeugen die Krimi-Fans

© RTL

Längst nicht nur der "Tatort" unterhielt am Sonntag viele Krimi-Fans - auch unter den kleinen Sendern war mit diesem Genre Quote zu machen. Während ZDFneo einmal mehr mit deutschen Produktionen punktete, war bei RTL Nitro auf "CSI" Verlass.



24.07.2017 - 09:31 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 09:31 Uhr

RTL Nitro blickt auf einen erfolgreichen Ausklang der Woche: Auf starke 2,6 Prozent belief sich der Marktanteil des Männersenders bei den 14- bis 49-Jährigen - zu verdanken hat man das einerseits kultigen Formaten wie "Das A-Team" und "Takeshi's Castle", die schon zur Mittagszeit zu überzeugen wussten, andererseits aber auch einer überaus starken Krimi-Schiene am Abend. So lockte "CSI: Miami" um 20:15 Uhr bereits 560.000 Zuschauer vor den Fernseher und erzielte sehr gute 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Zu später Stunde steigerten sich Wiederholungen von "CSI", "CSI: Miami" und "CSI: NY" sogar auf bis zu 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dabei war RTL Nitro nicht der einzige kleine Sender, der mit dieser Programmfarbe punktete: So verzeichnete "Kommissar Marthaler" bei ZDFneo zunächst 2,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe "Die Lebenden und die Toten" anschließend auf 2,7 Prozent kam und damit klar über dem Senderschnitt lag.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum konnte ZDFneo sogar mal wieder mit einigen großen Konkurrenten mithalten. 1,24 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, ehe der zweite Krimi des Abends schließlich sogar 1,39 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei hervorragenden 5,5 Prozent und stieg danach sogar noch weiter an. "Ein starkes Team" kam schließlich noch auf 730.000 Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil.

Dementsprechend stark fiel dann auch der Tagesmarktanteil aus: Auf 3,2 Prozent kam der Sender in der Endabrechnung, womit ihn nur ein halber Prozentpunkt von kabel eins trennte. Zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 Gold sein, das am Sonntag auf 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum kam und insbesondere am Vorabend aufdrehte. Dort steigerte sich "K11 - Kommissare im Einsatz" nämlich auf bis zu 620.000 Zuschauer.

Teilen