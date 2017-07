"Bachelorette" krönt starke Staffel mit neuem Bestwert

© RTL

Am Mittwochabend ging die mit Abstand stärkste Staffel der "Bachelorette" seit der Wiederbelebung im Sommer 2014 zu Ende. Das Finale steigerte sich auf einen neuen Bestwert und erzielte sogar einen höheren Marktanteil als das "Bachelor"-Finale im Frühjahr



27.07.2017 - 09:00 Uhr von Uwe Mantel 27.07.2017 - 09:00 Uhr

Im Jahr 2004 gab's schon einmal die "Bachelorette" - damals allerdings mit so überschaubarem Erfolg, dass man von weiteren Staffeln zunächst Abstand nahm. Im Sommer 2014 belebte RTL das Format dann als Sommerprogramm wieder, zum großen Sommerhit taugte die Kuppelei aber weiterhin nicht. Die 2014er-Staffel erreichte im Schnitt 13,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 2015 waren nich tmehr als 12,7 Prozent drin. Im vergangenen Jahr verzichtete RTL dann gleich ganz.

Trotz der eher durchwachsenen Erfahrungen kehrte die "Bachelorette" nun in diesem Sommer ins Programm zurück - und war so erfolgreich wie noch nie. Die siebenteilige Staffel bescherte RTL mittwochs im Schnitt 15 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Der RTL-Monatsmarktanteil beträgt im Juli bislang gerade mal 11,2 Prozent.

Zum Finale zogen die Quoten nun sogar nochmal massiv an: 3,02 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren 800.000 mehr als in der vergangenen Woche. Damit stieg der Marktanteil auch beim Gesamtpublikum erstmals in die Zweistelligkeit und lag bei 10,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es auf hervorragende 18,6 Prozent nach oben. Beides waren neue Bestwerte für die bisherigen "Bachelorette"-Staffeln. In Sachen Marktanteil hat die "Bachelorette" sogar den "Bachelor" überholt. Dort bewegten sich die Finalquoten der vergangenen drei Staffeln zwischen 15,1 und 17,2 Prozent. Zuletzt gab's 2014 ein stärkeres "Bachelor"-Finale. Die absolute Zuschauerzahl lag allerdings etwas höher, was mit der insgesamt niedrigere TV-Nutzung im Sommer zu erklären ist.

Nach dem starken Lead-In lief es auch für "Stern TV" wieder gut. Das von Steffen Hallaschka präsentierte Magazin erreichte 15,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend glänzte zudem wieder "GZSZ" mit 20,7 Prozent Marktanteil. So stark der Abend war, so miserabel lief es am Nachmittag: Mit "Verdachtsfälle" holte RTL zwischenzeitlich nur 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwischen 14 und17:30 Uhr lag der Marktanteil durchgehend im einstelligen Bereich. Dank des starken Abends lag RTL über den gesamten Tag betrachtet mit einem Tagesmarktanteil von 13,5 Prozent trotzdem meilenweit vor der Konkurrenz.

