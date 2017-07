"Shopping Queen" deklassiert mit Bestwert die Konkurrenz

© Vox

Für die "Shopping Queen" lief es am Mittwoch so gut wie noch nie. Vox war in diesem Timeslot klarer Marktführer in der klassischen Zielgruppe. Auch direkt davor und danach lief's gut - doch sorgenfrei war Vox am Mittwoch keineswegs.



27.07.2017 - 09:42 Uhr von Uwe Mantel 27.07.2017 - 09:42 Uhr

Die "Shopping Queen" ist schon seit Jahren ein Aushängeschild im Nachmittagsprogramm von Vox, in diesem Jahr läuft es sogar noch etwas besser als zuletzt. Im Schnitt erreicht das Format dort 2017 bislang 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Mittwoch reichte es sogar für einen neuen Rekord: Der Marktanteil kletterte auf 15,6 Prozent. 790.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Damit avancierte Vox im 15-Uhr-Timeslot zum klaren Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: "Bares für Rares" erzielte mit insgesamt 3,05 Millionen Zuschauern nicht nur herausragende 26,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, sondern lag auch bei den Jüngeren mit 9,0 Prozent Marktanteil gut im Rennen und belegte den zweiten Platz. ProSieben kam zu dieser Zeit mit der Sitcom "The Middle" nicht über rund siebeneinhalb Prozent hinaus. Die Scripted-Reality-Formate "Auf Streife Berlin" und "Verdachtsfälle" bei Sat.1 und RTL sortierten sich mit miserablen Werten von 6,1 und 5,5 Prozent sogar noch hinter dem "Sturm der Liebe" im Ersten und "Navy CIS: L.A. bei kabel eins ein.

Doch auch Vox hatte am MIttwoch durchaus mit Problemen zu kämpfen. Sehr gut liefen im Umfeld der "Shopping Queen" zwar auch "Mein Kind, dein Kind" und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" mit jeweils 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch mit 7,8 Prozent Marktanteil für "Zwischen Tüll und Tränen" kann man bei Vox zufrieden sein. "Hautnah: Die Tierklinik" kam am Vorabend dann allerdings nicht über magere 5,4 Prozent Marktanteil hinaus. "Das Perfekte Dinner" lag mit 6,1 Prozent Marktanteil ebenso unter Senderschnitt wie "Prominent", das gegen 20 Uhr nur 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte.

Mit seinen Mittwochs-Serien kam Vox noch halbwegs mit einem blauen Auge davon: "Rizzoli & Isles" startete mit 5,9 Prozent, steigerte sich mit einer zweiten Folge aber auf immerhin 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Major Crimes" erzielte 6,8 Prozent, "How to get away with Murder" erreichte 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das hatte in den letzten Wochen teils auch schon deutlich schlechter ausgesehen.

