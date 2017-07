"Horror Tattoos" retten ProSieben den Abend

© Sixx

Mit dem Spielfilm "The Gift" konnte ProSieben am Donnerstag zunächst nicht viel ausrichten - erst die "Horror Tattoos" sorgten am späten Abend dafür, dass der Sender doch noch in die Zweistelligkeit vordrang. RTL siegte indes ohne Glanz.



28.07.2017 - 08:56 Uhr von Alexander Krei 28.07.2017 - 08:56 Uhr

Mit nur 9,4 Prozent musste ProSieben am Donnerstag zum wiederholten Male in diesem Monat einen einstelligen Tagesmarktanteil hinnehmen. Einerseits, weil die Sitcoms in der Daytime schwächelten und sowohl "2 Broke Girls" zur Mittagszeit als auch die "Simpsons" und "The Big Bang Theory" am Vorabend bei teils deutlich weniger als zehn Prozent verharrten. Andererseits tat sich der Sender auch in der Primetime schwer.

Dort lockte der Spielfilm "The Gift" lediglich 1,16 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf mäßige 8,5 Prozent. Immerhin betrieb das einst für Sixx produzierte Format "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten deine Haut" am späten Abend noch Schadensbegrenzung. Auf immerhin 10,2 Prozent Marktanteil brachte es die Sendung um 22:23 Uhr, ehe eine weitere Folge sogar starke 13,9 Prozent verbuchte.

Insgesamt waren selbst um 23:36 Uhr noch 770.000 Zuschauer dabei. Durch den guten Vorlauf lief's dann auch für die Wiederholung der Doku-Reihe "Uncovered" solide, die weit nach Mitternacht zumindest noch auf 10,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Für ProSieben sah es damit am Donnerstag besser aus als für Sat.1, das den kompletten Abend über im einstelligen Bereich verharrte. Während "Criminal Minds: Beyond Borders" und "Criminal Minds" mit Marktanteilen um neun Prozent zumindest noch solide abschnitten, ging "Profiling Paris" später mit gerade mal 5,5 Prozent in der Zielgruppe baden.

Doch die Krimi-Schiene war längst nicht das einzige Sorgenkind, denn bereits tagsüber gelang dem Sender - wie schon am Mittwoch - nach dem "Frühstücksfernsehen" nicht ein einziges Mal der Sprung über die Marke von zehn Prozent. So hatte RTL also leichtes Spiel bei der Tagesmarktführerschaft, auch wenn die Konkurrenz aus Köln derzeit selbst alles andere als ruhmreich unterwegs ist. Am Abend reichten einer "Lehrer"-Wiederholung schon 1,10 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer sowie 12,5 Prozent Marktanteil für die Spitzenposition. Den Tagessieg fuhr "GZSZ" am Vorabend ein.

