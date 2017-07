"Da kommst Du nie drauf!" steigert sich bei Jung & Alt

© ZDF/Wielandt GmbH

Die dritte Ausgabe von "Da kommst Du nie drauf!" war die bislang erfolgreichste: Zwar war der "Zürich-Krimi" im Ersten hauchdünn stärker, doch insbesondere beim jungen Publikum zogen die Quoten der ZDF-Show mit Johannes B. Kerner kräftig an.



28.07.2017 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 28.07.2017 - 09:17 Uhr

ARD und ZDF haben sich am Donnerstagabend ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Ende hatte der "Der Zürich-Krimi" im Ersten trotz einer Wiederholung hauchdünn die Nase vorn: Der Film erreichte 3,98 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,4 Prozent, während das ZDF-Quiz "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner von 3,95 Millionen gesehen wurde. Hier lag der Marktanteil bei 14,3 Prozent.

Damit steigerte sich die Sendung gegenüber den ersten beiden Ausgaben deutlich: Diese hatten nämlich noch jeweils rund 3,6 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Und auch beim jungen Publikum ging es für "Da kommst Du nie drauf!" deutlich nach oben: Mit 840.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Show einen richtig guten Marktanteil von 10,1 Prozent und musste sich somit nur dem RTL-"Lehrer" geschlagen geben. Zur Erinnerung: Die erste Ausgabe war im Juni auf nur 6,1 Prozent gekommen.

Noch mehr Zuschauer als das Kerner-Quiz verbuchte im weiteren Verlauf des Abends übrigens das "heute-journal", das mit 4,36 Millionen Zuschauern auf einen starken Marktanteil von 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam. "Monitor" brachte es im Ersten zur selben Zeit dagegen nur auf 2,42 Millionen Zuschauer. Meistgesehene Sendung des Tages war jedoch die "Tagesschau", die um 20:00 Uhr alleine im Ersten von 4,54 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

Einen schönen Erfolg feiert die ARD indes auch weiterhin am Vorabend mit "Wer weiß denn sowas?". 2,47 Millionen Zuschauer hatten am Donnerstag einen stolzen Marktanteil von 15,6 Prozent zur Folge. Zugleich sah es auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut aus, wo der Marktanteil bei 9,0 Prozent lag. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" hielt sich anschließend ebenfalls noch wacker und verzeichnete immerhin 2,15 Millionen Zuschauer.

