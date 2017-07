"Shopping Queen" schwingt sich zu neuem Rekord auf

© Vox/Andreas Friese

Vox ist in dieser Woche am Nachmittag richtig stark unterwegs: Zum zweiten Mal in Folge verbuchte "Shopping Queen" mehr als 15 Prozent Marktanteil - und damit einen neuen Rekord. RTL und Sat.1 sahen dagegen ganz schön alt aus.



28.07.2017

Während RTL und Sat.1 derzeit am Nachmittag erstaunliche Schwächen offenbaren, eilt "Shopping Queen" dieser Tage bei Vox von Rekord zur Rekord. Nachdem schon am Mittwoch ein starker Marktanteil von 15,6 Prozent in der Zielgruppe eingefahren wurde, steigerte sich die Dokusoap mit Guido Maria Kretschmer nur einen Tag später sogar auf 15,7 Prozent - besser lief es für das Format noch nie. Der Wochenschnitt beträgt in dieser Woche übrigens mehr als 13 Prozent.

Insgesamt schalteten um 15:00 Uhr im Schnitt 790.000 Zuschauer ein, die auch hier für einen überzeugenden Marktanteil von 7,2 Prozent sorgten. Und auch sonst war Vox am Nachmittag richtig erfolgreich unterwegs: So erzielte "Mein Kind, Dein Kind" um 14:00 Uhr bereits überzeugende 8,8 Prozent Marktanteil, im Anschluss an "Shopping Queen" punkteten "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" schließlich mit Marktanteilen von 12,1 und 10,3 Prozent. "Hautnah: Die Tierklinik" und "Das perfekte Dinner" waren darüber hinaus am Vorabend mit Marktanteilen von 8,6 und 8,1 Prozent ebenfalls noch erfolgreich unterwegs.

Während man bei Vox also überaus zufrieden sein kann, blickt man bei RTL derzeit am Nachmittag in tiefe Quoten-Abgründe. So ging "Verdachtsfälle - Spezial" um 15:00 Uhr mit nur 5,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum gehörig baden, auch die beiden weiteren Folgen der Scripted Reality enttäuschten mit jeweils weniger als sieben Prozent. Sat.1 erging es kaum besser: Dort waren um 15:00 Uhr mit "Auf Streife - Berlin" lediglich 6,7 Prozent Marktanteil drin, ehe die "Klinik am Südring" mit 9,7 Prozent aber zumindest Schadensbegrenzung betrieb.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum führte unterdessen auch am Donnerstag wieder kein Weg an "Bares für Rares" vorbei: Die Trödelshow präsentierte sich angesichts von 2,62 Millionen Zuschauern sowie 23,5 Prozent Marktanteil in gewohnt starker Form und ließ auch die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" wieder alt aussehen. Angesichts von 1,58 Millionen Zuschauern und eines Marktanteils von 14,1 Prozent sah es für den Dauerbrenner aber dennoch gut aus.

