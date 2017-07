"NDR Talkshow" mit starkem Jubiläum, sixx triumphiert

© NDR

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt feierten im NDR Fernsehen die 800. Ausgabe der "NDR Talkshow" vor einem Millionenpublikum. Während sixx einen sehr erfolgreichen Abend feierte, meldete sich "Alles Atze" bei RTLplus mit mauen Werten zurück.



29.07.2017 - 09:56 Uhr von Marcel Pohlig 29.07.2017 - 09:56 Uhr

Die 800. Ausgabe der "NDR Talkshow" stand am Freitagabend im nördlichsten Dritten auf dem Programm – und sorgte für tolle Quoten. 1,14 Millionen Zuschauer verfolgten die von Barbara Schönberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderierte Sendung, die bundesweit damit einen sehr guten Marktanteil von 6,7 Prozent erreichte. Alleine im Sendegebiet des NDR Fernsehens wurden 600.000 Zuschauer erreicht, womit starke 18,3 Prozent erreicht wurden. Im hr-Fernsehen, das die Sendung live übernimmt, schalteten weitere 340.000 Zuschauer ein, womit weitere zwei Prozent erzielt wurden. In der Zielgruppe erreichte die "NDR Talkshow" zusammengenommen 170.000 Zuschauer und damit 2,8 Prozent. Im NDR Fernsehen schalteten dabei 110.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ein.

Ähnlich schlug sich der "Kölner Sommertreff" im Westen der Republik. Der etwas abgewandelte Talk im WDR Fernsehen wurde von 120.000 Jungen gesehen und erzielte damit 1,7 Prozent. Insgesamt unterhielten Micky Beisenherz und Susan Link gemeinsam mit ihren Gästen im Schnitt 630.000 Zuschauer, was bundesweit 3,1 Prozent entspricht. In Nordrhein-Westfalen wurden 435.000 Zuschauer erzielt, was 9,3 Prozent entspricht. Die anschließende Doku zum 40-jährigen Jubiläum des "Rockpalast" enttäuschte dann mit bundesweit nur noch 130.000 Zuschauern und 1,0 Prozent.

Richtig stark war am Freitagabend der Frauensender sixx, der mit "Ink Master – Tattoo Champion USA" zur besten Sendezeit 190.000 Zuschauer unterhielt und in der Zielgruppe 160.000 Zuschauer zum Einschalten bewegte. sixx erzielte damit tolle 2,3 Prozent. Mit "Cover Up" ging es anschließend sogar noch einmal kräftig auf insgesamt 270.000 Zuschauer nach oben. In der Zielgruppe schalteten nun 230.000 Zuschauer ein, was einem starken Marktanteil von 2,8 Prozent entspricht. "Tattoo Fixer – Die Cover-Up-Profis" wurde anschließend noch von 190.000 Zuschauern in der Zielgruppe beziehungsweise 2,5 Prozent der Fernsehenden gesehen, während "Body Fixers" noch 1,9 Prozent holte.

Wenig Interesse bestand unterdessen an der Rückkehr der einstigen RTL-Sitcom "Alles Atze", die nun anstellte der "Camper" bei RTLplus wiederholt wird. Zum Auftakt sahen am späten Abend nur 90.000 Zuschauer zu, bei der zweiten Folge waren es nur noch 80.000 Zuschauer. Mit einem halbe Prozent schlug sich Atze Schröder damit ähnlich mau wie die übrigen Sitcoms. In der Zielgruppe schalteten zunächst 20.000 und dann 30.000 Zuschauer ein, womit RTLplus auch hier nur Marktanteile von 0,4 und ,05 Prozent verzeichnen konnte. "Ritas Welt" erzielte zum Start in den Abend 0,9 Prozent, "Nikola" zwischen 0,5 und 0,6 Prozent und "Das Amt" bewegte sich zwischen 0,4 und 0,6 Prozent.

Bei ZDFneo legte derweil die britische Serie "Father Brown" einen ordentlichen Start hin. 830.000 Zuschauer sahen den Auftakt der fünften Staffel, womit das zweite Zweite einen Marktanteil von 3,3 Prozent erreichte. Die zweite Folge steigerte sich direkt im Anschluss auf 940.000 Zuschauer und dreieinhalb Prozent. In der Zielgruppe sahen im Schnitt 225.000 Zuschauer zu, womit ZDFneo zwischen 3,2 und 2,9 Prozent erreichte. "Agatha Raisin" schloss sich dem mit 180.000 Zuschauern und 2,4 Prozent in der Zielgruppe an und unterhielt insgesamt noch 570.000 Zuschauer. Das entspricht zweieinhalb Prozent.

