"Man vs Food" und Co.: Starker Abend für ProSieben Maxx

ProSieben Maxx überzeugte am Samstagabend viele Zuschauer – und erreichte bei "Man vs Food" neue Bestwerte. DMAX konnte da mit "Car Crash TV" und der Formel E nicht ganz mithalten. Beim Disney Channel sorgte derweil "Tarzan 2" für Enttäuschung.



30.07.2017 - 09:31 Uhr von Marcel Pohlig 30.07.2017 - 09:31 Uhr

Lange tat sich ProSieben Maxx am Samstagabend mit seinen Doku-Soaps schwer. Mit "Man vs Food" scheint der Sender aber nun wohl eine Lösung gefunden zu haben, die auch dem Publikum schmeckt. In dieser Woche stellte die Sendung neue Rekorde auf. Mit 140.000 Zuschauern startete sie in den Abend und steigerte sich bis zur vierten Folge auf tolle 250.000 Zuschauer. Besonders gut für ProSieben Maxx: Die Sendung legte vor allem in der Zielgruppe zu, wo sich "Man vs Food – Die XXL-Challenge" im Verlauf des Abends von 100.000 auf 200.000 Zuschauer verdoppelte. Die erste Folge überzeugte bereits 1,9 Prozent und die zweite sorgte für 2,1 Prozent. Danach waren gar wahrlich tolle 2,7 und 2,8 Prozent drin.

ProSieben Maxx konnte das tolle Niveau dann auch im Anschluss mit "Traumhaus in der Wildnis" halten. 160.000 Zuschauer blieben in der Zielgruppe dran und sorgten so dafür, dass ein Wert von 2,2 Prozent auf der Uhr stand. Insgesamt blieben 190.000 Zuschauer dran. Die "Treehouse Guys" unterhielten im Anschluss zunächst 200.000 Zuschauer, wobei 160.000 Zuschauer in der Zielgruppe einschalteten und ProSieben Maxx damit tolle 2,7 Prozent erreichte. Eine zweite Folge erzielte ab kurz vor Mitternacht dann sogar prächtige 3,2 Prozent.

DMAX musste sich den ganzen Abend hinweg dahinter einordnen. "Car Crash TV – Chaoten am Steuer" startete zwar mit 2,0 Prozent in den Abend, sank aber schon mit der zweiten Folge auf anderthalb Prozent. Die weiteren Folgen holten 1,6 und 1,4 Prozent; in der Zielgruppe wurden alle vier Folgen von 90.000 bis 110.000 Zuschauern gesehen. Als es dann sportlich wurde und die Formel E auf dem Programm stand, blieben 100.000 Zuschauer in der Zielgruppe dran, was erneut 1,4 Prozent entspricht. Insgesamt sahen, wie zuvor bei "Car Crash TV", im Schnitt 170.000 Zuschauer zu. "Fast N' Loud" unterhielt im Anschluss noch 90.000 Zuschauer, wobei fast alle der Zielgruppe entstammten. DMAX erreichte damit ebenfalls 1,4 Prozent.

Mager wurde es in der Primetime beim Disney Channel – und das im Falle von "Tarzan 2" nicht nur auf inhaltlicher Ebene. Angesichts von nur 70.000 Zuschauern in der Zielgruppe und mauen 1,2 Prozent dürfte man sich beim Familienkanal sicherlich mehr von dem Trickfilm versprochen haben. Auch insgesamt lief es mit gerade einmal 130.000 Zuschauern nicht rund. "Garfield" lief bei Super RTL mit insgesamt 490.000 Zuschauern deutlich besser. In der Zielgruppe schalteten 190.000 Zuschauer ein, womit die Kölner einen Marktanteil von 3,1 Prozent erreichten. Das ist ein guter Wert, Super RTL hatte aber auch schon stärkere Samstage.

Tele 5 konnte unterdessen erst ab Mitternacht für solide Quoten sorgen. "Super Cyclone" erreichte dort mit 50.000 Zuschauern in der Zielgruppe 1,4 Prozent; insgesamt sahen 10.000 Zuschauer zu. Zuvor lief es nur insgesamt gut: Dragon Wasps" erreichte mit 260.000 Zuschauern solide 1,1 Prozent; "Scorpus Gigantus" anschließend mit nur zehntausend Zuschauern weniger gute 1,3 Prozent. In der Zielgruppe waren beide Filme mit nur 30.000 beziehungsweise 40.000 Zuschauern nicht gefragt und mussten sich mit mauen 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozent begnügen.

